La santafesina que debutará en cine de la mano de Adrián Suar

Un mes y medio después de hacer el casting, Giuliana se enteró que le habían otorgado el papel de hija de Adrián Suar y Julieta Díaz en la película "El fútbol o yo". Ese mismo día –asegura– comenzó a pensar en cómo encararía el personaje que quedará marcado para siempre en su historia profesional, por ser el primero que la deposita en la pantalla grande.

"Todavía no caigo. Para mí es un sueño todo lo que viví y estoy reansiosa de que llegue el 10 de agosto, que es el día programado para el estreno en todo el país", comenzó a explicar en diálogo con UNO Santa Fe la actriz santafesina que desde hace dos años está radicada en Buenos Aires, dando sus primeros pasos en una carrera que promete.

Y es que Giuliana, que estudia teatro desde los 7, ya participó en la película "Yo soy así, Tita de Buenos Aires" (que se estrenará el próximo 5 de octubre) también en cine; hizo de mala en la tira "Divina" protagonizada por Laura Esquivel; en la primera temporada de Soy Luna, y en la serie "Los misterios de Rolo y sus amigos" que reprodujo en Paka-Paka.





giuliana Scaglione 2.jpg Selfie. En la peli, Giuliana es la novia de ficción de Toto Kirzner, el hijo en la vida real de Adrián Suar.



"Desde el primer día que decidí venir a instalarme a Buenos Aires soñaba con lograr un papel como este, que para muchos puede parecer poquito pero para mí es como un sueño. Sobre todo porque desde el día uno me sentí parte del equipo, Adrián (Suar), Julieta (Díaz), Carnevale (el director), todos", aseveró Giuliana y completó: "A mí el primer día que los vi me temblaban las piernas, me imaginaba que a lo mejor como son unos grosos se iban a mantener más distantes, pero nada que ver. Julieta, sobre todo, me reayudó en todo momento, sabía que era mi primer papel en cine y me dio varios consejos".





Respecto de su papel, la joven contó que se pone en la piel de una adolescente de 17 años –Manuela Pintos– que busca por momentos ayudar a su mamá que está atravesando una situación complicada con el padre, un fanático del fútbol.

"Es una película muy divertida, para toda la familia", dijo Giuliana y completó: "Me encantó participar, mi papel y todo lo que aprendí haciéndola".

Proyecciones

Giuliana se mudó a Buenos Aires hace dos años y medio junto con su novio. "Extraño mucho a mi familia, mis amigos y los asados de los domingos, pero la verdad es que sé que las oportunidades en esta profesión están acá", remarcó, al tiempo que aseguró sentir muchas veces "miedo" de los denominados "parates".





giuliana Scaglione 3.jpg Preparada. Giuliana estudia teatro desde los 7 años, y aún hoy sigue preparando con Marcelo Cosentino. Además se forma en canto con Juan Cerono.







"Soy consciente de que es una actividad muy difícil, sobre todo si no tenés a nadie en el medio que te dé una mano. Por eso constantemente me estoy capacitando, estudio canto, baile y actuación, porque más allá de mis sueños puntuales, el principal es poder vivir siempre de esto", cerró la santafesina, oriunda de barrio Constituyentes, quien comentó que también proyecta algún día retomar sus estudios de Comunicación Social que cursaba en el Instituto Superior Nº 12.