La semana que viene comienzan a funcionar 30 cámaras de seguridad en Blas Parera

Ampliar y optimizar el funcionamiento del Centro de Monitoreo con que cuenta el municipio es el principal objetivo que persigue el Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación, que se implementa en Santa Fe. Para la puesta en marcha del mismo, el intendente José Corral y el secretario de Seguridad Interior del Ministerio de Seguridad de la Nación, Gerardo Milman, rubricaron en mayo del año pasado un convenio. De esta manera Santa Fe se convertía en la primera ciudad donde se aplica esta iniciativa que, posteriormente, se replicará en otras ciudades del país e incluso de Latinoamérica, a través de la Corporación Andina de Fomento (CAF).





El acuerdo tiene como objetivo central contribuir a la mejora de la seguridad ciudadana mediante el desarrollo de sistemas de seguridad, la formación de áreas de seguridad local y capacitaciones en municipalidades del interior del país; y se encuadra en el denominado Programa de Seguridad Ciudadana, que cuenta con financiamiento de la CAF y aporte local.





En esa línea, a partir de este convenio se asignó un presupuesto para desarrollar líneas de acción tendientes al fortalecimiento de las capacidades con que cuenta el Centro de Monitoreo Municipal con la incorporación de nuevos puntos de monitoreo y de servidores, la ampliación del sistema de botones de alerta, infraestructura para la GSI, y capacitación, entre otros aspectos.

El intendente José Corral confirmó hoy que la próxima semana comenzarán a funcionar las cámaras de seguridad que se están colocando en la avenida Blas Parera en el marco de la obra del Metrofé . En total serán 30 y se colocaron en cada una de las 15 paradas del transporte público de pasajeros (una por cada lado). El financiamiento es nacional en el marco del Programa de Seguridad Ciudadana del Ministerio de Seguridad de la Nación."Estamos en la etapa final de la instalación. La semana que viene las vamos a poner en funcionamiento. Cuando se hizo la obra del Metrofé tuvimos la precaución de colocar tritubos que son caños para pasar cables subterráneos, uno de ellos destinados a colocar las fibras ópticas para colocar estas cámaras de seguridad que ahora también llegan al norte de la ciudad", expresó el mandatario local.En esta línea anticipó que la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, arribaría a Santa Fe para formar parte de la inauguración oficial. Aunque el mandatario local no confirmó día ni horario del acto. "En cada parada habrá una, en total serán 30 cámaras porque se colocarán dos por cada estación y así nos va a permitir llegar con este servicio de videovigilancia al norte de la ciudad", reiteró el intendente.Las imágenes que recepcionen estos dispositivos, como el resto de las cámaras del municipio, serán observadas desde el centro de monitoreo que está funcionando desde 2009 y no se interrumpió nunca. "Esto nos permite colaborar con un tema tan sensible como es la inseguridad, sabemos que es injerencia de la Policía provincial y de la Justicia pero el municipio también tiene que hacer su parte", concluyó José Corral.