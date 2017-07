La UNL quedó tercera en un ranking internacional

Este ránking mide más de 5000 instituciones y es uno de los más prestigiosos del mundo porque para armar las listas se basa en datos bibliométricos duros, como son las publicaciones aparecidas en la base de datos Scopus. A nivel global, la institución que figura primera es la Academia de Ciencias de China , seguida por el Centro Nacional de Investigación Científica (Francia) y la Universidad de Harvard (Estados Unidos).





Escalada de la UNL





La UNL tuvo una trayectoria ascendente en el ránking desde su primera publicación en 2009. Ese año ingresó en el puesto 672, muy por debajo del 543 que obtuvo este año. Después de una meseta entre 2013 y 2016, el año pasado logró escalar y subir al tercer puesto en Argentina , 543 a nivel global.





"Mi hipótesis es que ese salto refleja el resultado del ordenamiento sobre las firmas de las publicaciones, como consecuencia del Plan de Mejoras de la Investigación que llevó adelante la UNL", indica Hynes, en referencia a una reglamentación coordinada con el CONICET por el cual se estandarizaron las firmas de todos los trabajos científicos enviados a publicaciones nacionales e internacionales. "No es que antes de 2016 no se estaba haciendo ciencia de excelencia, sino que, en ocasiones, no quedaba registrado el nombre de la UNL en esa producción. Esto muestra como una política científica, que en este caso se refiere a la filiación institucional, tiene impacto en la visibilidad de la institución", agregó.





Lo ránkings universitarios son instrumentos que suelen generar polémica, ya que miden diferentes dimensiones de la vida universitaria en un sólo resultado. "La diferencia del SIR es que no hay que inscribirse o pagar para ser considerados sino que es una medición que hace un grupo de investigación español con indicadores más objetivos, que se enfocan en aspectos específicos de la institución, relacionados con producción científica y visibilidad", dijo Hynes.





"A su vez, tiene indicadores que son dependientes del tamaño y otros independientes. Eso explica porqué nuestra universidad está tercera después de la UBA y por encima de universidades mucho más grandes en tamaño como la de Córdoba, o La Plata".





Impacto hacia afuera





El resultado del ránking consolida un perfil que la UNL ya tenía dentro del mundo académico nacional, y según Hynes, el mayor impacto es hacia afuera. "El principal beneficio es que refuerza la visibilidad internacional y nuestro posicionamiento en el exterior. Eso puede ayudar a la hora de participar en proyectos de colaboración científica internacional, o que otras universidades quieran compartir carreras de posgrados con la UNL, también para que más alumnos elijan venir a estudiar aquí. Por otra parte es información útil para los procesos de planificación y toma de decisiones en la UNL".





Hacia adentro la noticia es un buen motivo de alegría. "Estamos muy contentos, y si bien no sobrevaloramos los ránkings, porque sabemos que reducen mucho la discusión en cuanto a calidad académica, tomamos este dato como un reconocimiento al perfil de investigación e innovación que es el sello de nuestra Universidad", concluyó.

