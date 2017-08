La vecinal de Colastiné Norte aclaró su postura respecto de la obra del gasoducto de la Costa

La semana pasada, la esperada obra del gasoducto de la Costa que permitiría una mejora en la calidad de vida de los vecinos de Colastiné, Rincón, Arroyo Leyes, y poblaciones a la vera de la ruta provincial 1, fue motivo de cruces entre funcionarios municipales y provinciales. En esa línea, desde la Vecinal de Colastiné Norte se decidió hacer algunas aclaraciones al respecto de lo expresado públicamente por parte del arco político local.





Por ese motivo, a través de una publicación en el Facebook de la entidad, la Comisión Directiva de entidad hizo saber a los vecinos que no fue "notificada oficialmente (por parte de la Municipalidad ni de la Provincia) de ningún proyecto o presentación del mismo", y agregó: "Las declaraciones realizadas en nombre de nuestra Vecinal por una persona que dice llamarse Pedro Aguirre en ocasión del la visita del Intendente José Corral al Centro de Distrito el día 24 de julio pasado, son falsas. Esta persona no pertenece a la Vecinal ni tampoco tenemos una postura de acompañamiento a los dichos del intendente, como se esgrimió".





"Hasta no haber avances concretos» (esto es: cómo se va a implementar, a partir de cuando, cómo se realizará la red troncal a los domicilios, qué costos va a tener para los vecinos y cualquier otra información certera), entendemos que se está jugando con la ilusión de la gente de la costa. Es la tercera ocasión en que se anuncia esta obra, que no por casualidad se realizan en años electorales (se prometió en 2013 y 2015). Esperaríamos de parte de las autoridades competentes que no se hagan usos electorales con temas tan sensibles", añade el mensaje.





Por último, la vecinal bregó por la realización de la obra y que la misma sea en beneficio de "todos los vecinos del cordón costero de la Ruta 1", y en ese sentido se mostró a favor de "la decisión de que el proyecto de gas natural sea extendido hasta la localidad vecina de Santa Rosa de Calchines".

"Desde la Vecinal de Colastiné Norte queremos que nuestra zona crezca y estamos trabajando para recabar toda información precisa respecto de este proyecto. Esperamos que en esta oportunidad sea realidad y estamos para acompañar", finaliza la publicación.