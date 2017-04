Las mellizas que nacieron en el Cullen se despidieron de Santa Fe

Recordemos que la historia se dio a conocer dado que a Sofía le habían diagnosticado un fibroma, sin embargo grande fue su sorpresa cuando le informaron que estaba embarazada.

En medio de la espera las mellizas Emilia, con su mamá, y Catalina, con su tía, duermen muy tranquilas. Nada las perturba a pesar del ruido que se siente en la Terminal.

"Las nenas están bien, perfectas y ahora volvemos a encontrarnos con su hermana", dijo Sofía que al mismo tiempo agradeció la colaboración de los santafesinos.

En tanto su marido Hugo permanecerá internado en el Cullen ya que debe realizarse una intervención menor. "Pero él está bien", aclaró Sofía en relación a la salud de su marido.

"Casi me desmayo", contó Sofía entre risas sobre el momento en que se enteró que estaba embarazada. "Fui con una chica que me acompañaba, no pensé en los bebés sino en la situación que estábamos pasando que no era la más adecuada", recordó la mamá, quien agregó que no tuvo síntomas de ningún tipo.