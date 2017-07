Las obras sociales se suman a la campaña en contra del cobro indebido de plus

A través de un comunicado, la Mesa Coordinadora de Entidades Financiadoras de la Salud, conformada por IAPOS, OSUNL, Federada Salud, Amur, Jerárquicos Salud, El Consejo Profesional de Ciencias Económicas, ACA Salud, Sancor Salud, Caja Forense, Caja de Ingeniería y Mutual Luz y Fuerza, ratificó que estas prácticas no solo conforman un "abuso" de un "supuesto" derecho médico, sino que también se constituyen como un "acto inmoral y falto de ética" pues se obtiene un beneficio patrimonial a sabiendas de que el mismo no corresponde.





La entidad sostiene que el cobro de plus es una "estafa al afiliado", que se realiza en un marco de vulnerabilidad del paciente enfermo o de su entorno familiar; y se torna como un "acto de mala fe" para con la obra social, en atención a que el profesional voluntariamente firma un convenio o declaración jurada, según el sistema de cada obra social y luego dolosamente no lo respeta. Además, la Mesa afirma que es un "acto de evasión fiscal y previsional", en los casos en que las sumas percibidas sean cobradas en "negro" y por lo tanto no existiría registro contable de las mismas.





"Los beneficiarios acceden a las prestaciones que brindan las obras sociales, componentes de esta Mesa Coordinadora, con la confianza de contar con una cobertura de calidad que incluya la atención oportuna, el trato adecuado y la inexistencia de requerimientos extras por parte de los prestadores, que signifiquen discriminación en la atención, cobros indebidos o la existencia de condicionantes no autorizados por los convenios que los vincula con la obra social", indica el comunicado.





En esa línea agrega: "La solicitud de pago de sumas adicionales y demás prácticas que conllevan un cobro de plus encubierto, llevado a cabo por algunos profesionales de la salud, es un atentado contra un sistema asistencial caracterizado por la igualdad, equidad y universalidad, que se ve gravemente lesionado por esta deleznable conducta".