Las vacunas antigripales se consiguen a 300 pesos en la ciudad pero las de Pami aun no llegaron

En las farmacias de la ciudad ya se pueden conseguir las vacunas antigripales a un costo promedio de 300 pesos. Quienes todavía esperan son los jubilados afiliados a Pami, ya que la partida para los beneficiarios de la obra social aún no llegó en farmacias. A pesar de la demora, la buena noticia es que las bajas temperaturas no han llegado a la región y que todavía no hay circulación de virus.Desde el Colegio de Farmacéuticos informaron que las dosis para este sector de la población podrían llegar la próxima semana y que la campaña se estaría lanzando promediando este mes.Que no lleguen las vacunas de Pami, no quiere decir que exista faltante. Los que quieran colocarse la dosis en forma particular deberán abonar 300 pesos aproximadamente. Cabe aclarar que hay algunas obras sociales que la cubren en forma parcial o total."Vacunas para particulares y para algunos convenios hay en el mercado. Hace 15 días que llegaron más o menos y ya se está vacunando", comentó a UNO Santa Fe Damián Sudano, presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santa Fe (1ª Circunscripción). Con respecto a las de Pami, indicó: "Todavía no han llegado. Estimamos que la semana que viene podrían llegar a las farmacias".