Legisladores nacionales opinaron sobre la propuesta para cobrar la deuda

Luego de la exposición acerca de los detalles de la propuesta para el pago de la deuda que Nación mantiene con la provincia por fondos indebidamente descontados en concepto de coparticipación, el senador nacional por Santa Fe Omar Perotti manifestó la importancia de haber estado presente en un "hecho clave para todos los santafesinos", y dijo que el justicialismo viene acompañando el reclamo desde hace mucho tiempo.

"No solamente en la mañana en la que se hizo la presentación en la Corte Suprema, sino desde decisión del gobernador Obeid en 2005 de denunciar administrativamente esa detracción y no convalidar que continúe.No es un dato menor, porque eso permitió dejar agotada la vía administrativa y el paso a la instancia judicial, pero además resguardó la no prescripción de la deuda total, es decir desde 2006 a 2015 que es lo que la Corte convalidó", recordó.

Por otro lado, Perotti remarcó que la presentación de hoy es la primera información que se da oficialmente respecto de las negociaciones que estos meses mantuvieron los gobiernos de Lifschtiz y Macri, y dijo que "en el medio pasaron varias cosas, una de ellas es que la provincia se endeudó en dólares, y a nosotros nos deben en pesos".

"Es decir, los santafesinos debemos 500 millones de dólares y nos deben en pesos. Lo primero que hay que hacer es calzar parte de esa deuda para dejar resguardado en un instrumento dolarizado lo que los santafesinos vamos a tener que pagar, para evitar cualquier vulnerabilidad financiera de la provincia, sabiendo que puede haber altibajos en algún momento con la moneda en la cual debemos", expresó.

En segundo término opinó que los fondos a cobrar no deberían de antemano tener un destino prefijado como anunció el gobierno provincial, sino que se deberían discutir más profundamente, ya que ese dinero serviría para sacar del atraso a muchas poblaciones y santafesinos.

"Creo que este es un fondo que nos debería permitir dejar atrás las falencias de las zonas más desfavorecidas, de aquellas obras de infraestructura básica que no tenemos, pero además que todos nuestros chicos estén bien alimentados, sanos y en la escuela primaria y secundaria. Allí tenemos una inversión de fondo en la cual todas las fuerzas políticas puedan acordar, y será la mejor utilización que los santafesinos puedan hacer de estos recursos", aseveró.





Acuerdo

Por su parte el diputado nacional Luciano Laspina sostuvo que "hay que abogar para que haya un acuerdo entre el gobierno provincial y el nacional", pero que luego del mismo, el deber de los representantes de la provincia de Santa Fe será "asegurar que esta vez se hagan las obras de infraestructura que no se hicieron en estos años".

Preguntado sobre si el año electoral dificulta la posibilidad de llegar a un acuerdo, el legislador opinó que es algo en lo que "no hay que ser ingenuos".

"Evidentemente el gobierno provincial eleva esta bandera en este momento porque se trata del inicio de la campaña electoral, me parece que es indudable. Nosotros más allá de eso, tenemos que seguir trabajando profesionalmente, y como lo ha hecho el presidente desde el inicio de su gestión, viniendo a Santa Fe, sacándose fotos con el gobernador, e inaugurando obras, como creo que no se hacía hace años entre gobiernos de distinto signo político", subrayó.

Sobre la propuesta en sí, consideró que tendrá que ser evaluada por el ministerio de Hacienda para que se pueda llegar a un acuerdo, aunque advirtió que "hay muchas cuestiones técnicas de actualización de la deuda, de la tasa de interés que se aplica", en las que habrá que ponerse de acuerdo.

"Recuerdo el impuestazo del año 2012, la reforma impositiva de Bonfatti fueron millones de pesos que ingresaron por impuestos y no hemos visto una sola obra. Vemos los hospitales sin terminar, las rutas destrozadas, la provincia que se inunda, y entonces creo que también tenemos el derecho a reclamar que la aplicación de estos fondos vaya en el sentido correcto", advirtió.





Los intereses santafesinos

A su vez, consultado por UNO Santa Fe, el diputado nacional Alejandro Grandinetti, resaltó que frente al reclamo por la deuda de coparticipación "no hay banderías políticas", y más allá de estar en un año electoral, el mandato es "defender claramente los intereses de los santafesinos".

"Eso trasciende cualquier calendario electoral, y cualquier tipo declaración de cualquier funcionario, incluidos nosotros también. Entendiendo eso, creo que debemos avanzar hacia una discusión de coparticipación nacional que corrija lo que ha venido ocurriendo en las últimas décadas donde se han venido concentrando los recursos de nación en detrimento de las provincias", resaltó.

En esa dirección opinó también que cuando se discuta la reforma constitucional que impulsa el gobierno provincial será un buen momento para debatir "cómo se reparten los recursos en Santa Fe, porque también hay una concentración del propio estado provincial por sobre los intereses de los municipios y comunas".

"Tenemos que discutir las autonomías de Santa Fe, Rosario, Reconquista y Rafaela, y creo que tendríamos que dar el debate para otorgar a aquellos que están con mayor cercanía con el ciudadano, respuestas concretas que hoy está peticionando toda la clase política", finalizó.