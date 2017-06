Levantaron un club en honor a Lionel Messi y ahora quieren conocerlo

"Todos los pibes tienen derecho a jugar", fue el lema indeleble del Barcelonita Fútbol Club que acercó a cientos de familias a la canchita de barrio Santa Marta cada semana durante los últimos ocho años. Daniel organizó el primer partido con quince chicos en 2009 para integrar a su hijo y hasta el día de hoy no paró.

Emocionado hasta las lágrimas muestra orgulloso el establecimiento en el que los futbolistas se reúnen. Un Lionel Messi de dos metros de alto festejando un gol es la cara visible del club que hoy cuenta con vestidores, baños, galería y una gran parrilla.

"Nuestro sueño es conocer a Lio", expresa al hablar sobre la identidad de la canchita. La elección del ícono no fue difícil y Daniel explica que fue porque "es un referente importante del deporte mundial, y sabemos que desde muy chiquito la peleó mucho. Y lo vemos reflejado en como nosotros empezamos. De tener nada acá, a dar pequeños pasitos y hoy tenemos instalaciones gracias a lo que logramos", dice con los ojos empañados.

Y anhela: "ojalá pueda conocernos y que lo podamos conocer". En cada paso del recorrido por el lugar, Daniel se detiene y muestra cada rincón: dos murales de fotos de todos los que participan, los que dan su granito de arena, los que ayudaron a construir y los que se ocupan de entrenar y cuidar a los más pequeños. Y además hay múltiples equipos: de chicos de los tres a los 16 años, de nenas, de las madres y de los padres. "O aunque sea nos llegue una camiseta firmada", se sonríe. "La podríamos colgar acá y sería una enorme alegría para el barrio", espera mientras señala un espacio en la pared de la galería que parece estar esperando ser ocupada.

En cuanto a los principios, cuenta que empezaron "con un campito y hoy podemos contar con instalaciones". Al consultarle como es cada entrenamiento relata: "estamos en la lucha y estamos para los pibes, para tratar de sacarlos de la calle. Eso es fundamental: que estén acá y no estén en la esquina. El tema de la droga es muy complicado. En este barrio y en todos".

En este sentido, entre las actividades de la escuelita está la participación en la Liga Infantil de los Barrios integrada por 14 equipos "estamos felices porque logramos incluir a todos los chicos que por ahí no tienen la posibilidad de pertenecer a un club de la liga santafesina donde tienen que pagar un alto costo de cuota. Acá si se cobra una pequeña cuota pero el nene que no pueda pagarla no importa, juega igual. Esa es la idea, que jueguen todos".