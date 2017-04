Licencia de conducir: ahora también se podrá pagar con débito y crédito

En noviembre del año pasado, el Concejo sancionó un proyecto de Resolución que establecía la aplicación de varias formas de pago, además del efectivo, en las oficinas del Centro Municipal de Educación Vial ubicado en el Parque Garay para sacar o renovar la licencia de conducir. El municipio promulgó dicha disposición que agrega las tarjetas de débito y crédito, y en pocos días –aún no hay una fecha establecida–se comenzará a aplicar.





El proyecto fue presentado el año pasado por el concejal Sebastián Pignata (PJ- Santa Fe es Una Sola) y logró la aprobación. Según fundamentó el objetivo era ofrecer a los santafesinos múltiples formas de pago. "Significa un acto de justicia porque el ciudadano que tiene que sacar o ir a renovar el carné de conducir debe tener el dinero en efectivo. En este caso el municipio va a poder ofrecer distintas formas de pago, ya sea por tarjetas de crédito o de débito", agregó.





Luego continuó: "Esto es un avance, es una mejor prestación para el vecino. Antes, si no tenías el dinero no lo podías sacar; y hay que tener en cuenta que se debe presentar el libre multa; esta es una alternativa para el ciudadano y de esta manera se alivia un poco más el bolsillo del santafesino". Antes de finalizar, Pignata manifestó: "El intendente entendió que se trata de un mejor servicio para el santafesino, y que además no afecta para nada la recaudación del municipio, al contrario. Este es un mecanismo que le permite al vecino pagar lo que tiene que pagar con otra alternativa no solo con efectivo".





Desde el municipio, anticiparon que aún no hay una fecha establecida para su implementación porque se deben hacer algunos cambios y cumplir con una serie de requisitos.