Lifschitz adelantó que si no hay acuerdo con Nación por los fondos adeudados irá a la Corte

El gobernador Miguel Lifschitz reiteró el pedido de que el gobierno nacional cumpla con el pago de la deuda con la provincia por fondos coparticipables descontados. Y aseguró que si no hay acuerdo en el corto plazo con la Nación "no queda otra alternativa que recurrir a la Corte (Suprema)".

"(El Gobierno nacional) siempre dice que va a haber un acuerdo próximo, pero eso nunca se concreta y no llegan las propuestas. Para llegar a un acuerdo tienen que haber reuniones, propuestas, acercamientos hasta llegar a un marco de coincidencias. Pero mientras eso no se de es una expresión de deseo, una forma de patear la pelota para adelante", dijo Lifschitz a Zysman 830 de La Ocho.

En este sentido, el gobernador dijo que espera que estos compromisos públicos que asumen los ministros (como Marcos Peña), se hagan realidad. Y consultado sobre la posibilidad de recurirr a la Corte Suprema si en el corto plazo no se resuelve el pago de la deuda contestó: "Es inevitable, no hay otra forma de proceder, porque tengo como responsable del gobierno de Santa Fe la obligación de hacer todas las gestiones necesarias y acciones que correspondan para hacer efectivo el pago de esa deuda. Con lo cual si la negociación política no avanza evidentemente no queda otra alternativa que recurrir nuevamente a la Corte para que haga disponga los plazos".