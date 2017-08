Lifschitz confía en que el gobierno aceptará su propuesta de pago de la deuda

El gobernador Miguel Lifschitz volvió a la carga con su reclamo para que el gobierno nacional salde la deuda por coparticipación que fue ratificada por un fallo de la Corte Suprema de la Nación y por el que elevó una propuesta de cobro que tiene en estudio el presidente Mauricio Macri.





Lo hizo hoy durante un acto en el que se firmó un convenio para la concreción de las obras del Parque de la Cabecera que involucra a las ciudades de Rosario y Granadero Baigorria.









"La provincia va a invertir aquí más de 250 millones de pesos, pero lógicamente si nos ayudara el presidente (Mauricio) Macri resolviendo el tema de la deuda podríamos avanzar más rápido", comentó Lifschitz, quien garantizó que, aunque eso no suceda, cuenta con los recursos para la obra.





conclave.jpg El gobernador Lifschitz se reunió con el presidente Macri durante la visita a Santa Fe.



"Elevamos una propuesta muy razonable, muy factible para el gobierno, que no desestabiliza las finanzas de la Nación y el presidente me dijo el otro día en Santa Fe que me van a dar una respuesta, que espero sea positiva", añadió.





Lifschitz firmó hoy el convenio para la construcción del Parque de la Cabecera, una obra que definió como "una gran intervención urbana, de alto impacto, que va a permitir recuperar espacios ribereños parra el uso público, tanto en la ciudad de Rosario como en Granadero Baigorria,









Asimismo, explicó que este emprendimiento generará "una conexión ribereña entre Rosario y Granadero Baigorria, desde la bajada Escauriza hacia el norte, donde actualmente hay una avenida que no tiene un buen trazado, se construyó hace algunos años atrás y no tiene buena iluminación".





"Eso se va a remodelar integralmente, se van a generar espacios de estacionamiento y luego eso va a continuar por debajo del puente hacia Granadero Baigorria, por la zona que hoy se conoce como Remanso Valerio", destalló Lifschitz.





Consultado sobre los vecinos que actualmente están afincados en el lugar, dijo: "Las familias se van a reubicar en la misma zona y se va a mejorar la situación habitacional. Son unas 200 familias que viven ahí hace muchísimos años y que son parte de la historia de ese lugar".





69154310.thumb.jpg Aires de cambio. La fisonomía de la zona mejorará aún más con la avenida costanera y el parque recreativo.



"También se recupera un gran espacio en la zona de Grandero Baigorria, que es de la provincia, donde se van a construir viviendas para sectores medios, para sectores trabajadores", indicó el mandatario santafesino.





"Está prevista la construcción de un nuevo espacio público, el Parque de la Cabecera, que va a estar por debajo del puente Rosario-Victoria, una zona verde que hoy ya es utilizada por los vecinos pero que ahora se le va a dar toda la infraestructura de un parque público", agregó.





Finalmente, señaló que "se van a edificar unas 1.500 viviendas que serán construidas por el sector privado", y remató: "Es un proyecto de futuro para Rosario y Baigorria que va a generar mucha renovación urbana y seguramente va a ser un punto de atracción para el turismo".