Lifschitz decretó el tratamiento en extraordinarias del proyecto de ley de paridad de género

Como lo había adelantado el pasado 8 de marzo durante la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el gobernador Miguel Lifschitz firmó ayer un decreto por el cual pidió el tratamiento en sesiones extraordinarias el proyecto de Ley de Paridad.





La misma establece que las listas de candidatos y los cargos deben ser ocupados por hombres y mujeres en la misma proporción.





Si el gobernador no decretaba este pedido, la iniciativa podía perder estado parlamentario ya que había recibido media sanción en octubre de 2016 en la Cámara de Diputados, pero no tuvo el OK en la Cámara Alta.