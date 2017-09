Lifschitz dijo que fue fundamental la participación de los docentes en el proyecto educativo de Santa Fe

El gobernador Miguel Lifschitz presidió este martes en la ciudad de Santa Fe el acto en homenaje al Día del Maestro en un nuevo aniversario del fallecimiento de Domingo Faustino Sarmiento.





Durante el acto, se reconoció a 43 referentes de la educación santafesina y se eligieron a nueve referentes (uno por cada región educativa) para continuar con el trazado del "Camino de la Educación Santafesina".





"Estos actos de conmemoración del Día del Maestro son siempre muy emotivos porque nos retrotraen a nuestros años de infancia, a la escuela, a esa relación tan especial que se genera entre los niños y sus maestros y la escuela por la que transitamos todos en algún momento durante nuestros años de aprendizaje", dijo el gobernador.





Lifschitz se refirió a la figura de Sarmiento, quien "representa simbólicamente al Gran Maestro Latinoamericano. Además de sus dotes de estadista y líder político fue un gran maestro y educador; esa fue su gran pasión", y recordó que "cuando dejó la Presidencia de la Nación asumió un cargo en la Dirección del Consejo de Educación; es decir, volvió a un cargo de menor jerarquía, a un lugar desde donde sentía que podía darle más al país".





"Sarmiento no sólo tenía un proyecto educativo, tenía un proyecto de país. Porque no se puede pensar en la educación si no se tiene una imagen del país y de la sociedad, y por eso es tan importante cuando discutimos un proyecto educativo hacerlo de manera colectiva, participativa porque, en definitiva, se trata de sumar ideas y perspectivas en un proyecto que tiene que ser necesariamente de largo plazo. Así lo venimos construyendo en la provincia desde hace 10 años".





"En ese camino estamos trabajando y fue fundamental la participación de los propios docentes , equipos directivos, supervisores, en cada uno de los niveles de enseñanza, en cada localidad y pueblo", reconoció. "Distintos procesos de trabajo que venimos desarrollando con el debate de la ley de Educación . Todos esos aportes, experiencias y miradas contribuyeron en construir un proyecto educativo cuyos resultados positivos percibimos y valoramos", agregó.





Lifschitz mencionó otras acciones del gobierno, como "las mejoras en las estructuras edilicias a través de una fuerte inversión; jerarquizar la formación docente; la construcción de casi diez nuevos edificios para los institutos del Profesorado; mucha inversión en la educación inicial; mucho esfuerzo en el nivel secundario para lograr que la mayor cantidad de jóvenes pueda iniciar y terminar ese ciclo; recuperando la educación técnica; fortaleciendo los niveles de educación terciaria, donde la matrícula creció un 60 % en los últimos años. Todo esto forma parte del esfuerzo que venimos haciendo juntos por una mejor educación".





Finalmente, el gobernador reconoció que "nada de esto sería posible si en cada una de las aulas de la provincia no hubiera un docente comprometido, apasionado, que honre todos los días con su trabajo la palabra «educación» con mayúsculas".





La ceremonia se desarrolló en el Cine Teatro Luz y Fuerza, en la ciudad de Santa Fe, y del mismo participaron también los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, y de Educación, Claudia Balagué; el senador por el departamento La Capital, Emilio Jatón; los diputados provinciales Julio Garibaldi, Clara García y Marita Ayala; los secretarios de Educación, Oscar Di Paolo; de Planificación y Articulación Educativa, Carina Gerlero; y de Gestión Territorial Educativa, entre otros.





Un camino en construcción

A su turno, la ministra de Educación dijo que "todos los años homenajeamos a nuestros maestros, a esos que recordamos: la seño de la primaria que nos esperó con los brazos abiertos, a los grandes maestros que nos enseñaron valores, que nos guiaron también en una vocación, a esos grandes que sin dudas nos marcaron para toda la vida".





"Hoy quisiera rendir homenaje a esos maestros quizá menos conocidos, porque son menos, o tal vez porque no se les brindó la atención que merecen –continuó Balagué–, y son los maestros que enseñan en las cárceles, en los hospitales, los que enseñan a los niños con discapacidad, a niños enfermos, los que enseñan en los lugares más alejados, los maestros rurales, los de islas, los que se atreven a innovar, a crear nuevas alternativas para todos, para lograr esa equidad y cohesión social que deseamos, los que enseñan a leer y escribir a adultos, los docentes del Vuelvo a Estudiar virtual, los de pedagogía emprendedora, los que amplían su trabajo con propuestas totalmente innovadoras, como las tertulias literarias".





"Con todos ellos construimos sin lugar a dudas el camino de la Educación santafesina, un camino con una maravillosa historia que ha llevado a Latinoamérica a todo el mundo, un camino en construcción que nos enorgullece porque perfila un proyecto de futuro en la provincia", concluyó Balagué.





Reconocimiento

Durante el acto se destacó a 43 referentes de la educación santafesina (actuales o fallecidos) que fueron propuestos por las instituciones y comunidades educativas de toda la provincia, con motivo del Día del Maestro.





Además, un jurado especializado eligió a nueve referentes -uno por cada región educativa- para continuar con el trazado del "Camino de la Educación Santafesina". El jurado lo integraron Roberto Belgradi, Liliana Rosset, Rita Paporello, Fernando Ríos y Nelba Teresita Igon.





Los nueve referentes de la educación seleccionados son Laura Noemí Vergara (Villa Minetti), Sergio Heriberto Locatelli (Alejandra), Haydeé Cecilia Flores (Rafaela), Alicia Cabral de la Viña de Schurjin (Santa Fe), Ana María Cristina Viglione (San José de la Esquina), Raquel De la Fuente (Rosario), Carlos Brun (Venado Tuerto), Matilde Rolando (Traill) y Viviana Serrano (Villa Trinidad).