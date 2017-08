Lifschitz dijo que para las Paso "quizás no hubo suficiente compromiso de la militancia"

El gobernador Miguel Lifschitz realizó una fuerte autocrítica y apuntó contra del seno del socialismo tras la la floja elección del Frente Progresista en las Paso. Expuso que uno de los motivos porque los cuales se dio ese resultado fue que "no hubo suficiente compromiso de la militancia".

"Quizás no se trabajó lo suficiente, no hubo el suficiente compromiso de toda la militancia para trabajar la elección. Quizás se confiaron de que era sólo una primaria. Se viene otra elección y la realidad nos muestra que siempe hay diferencias entre las primarias y las generales."

"Acá no hay que echarle toda la culpa a la polarización", manifestó en referencia a la disputa entre planteada a nacional entre Mauricio Macri y Cristina Kirchner. E inmediatamente agregó: "Seguramente también hemos cometido errores. Quizás no hubo el suficiente compromiso de toda la militancia para trabajar; quizás nos confiamos en que era solo una primaria en la que no se disputaban grandes cosas". También sostuvo que desde el oficialismo "confiamos que era una primaria y que no se jugaban grandes cosas".