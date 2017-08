Lifschitz dijo que en los últimos doce años hubo un "entramado de corrupción inédita"

El gobernador Miguel Lifschitz participó este martes de la celebración por el 133º aniversario de la fundación de la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe. Lifschitz destacó "la historia y la tradición que tiene la Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe" y añadió que "estos 133 años son la representación legítima de un sector de la actividad que ha sido el motor de la economía de la provincia y de la región".





"Hay que reconocer que a los argentinos nos cuesta más discutir el futuro, y nos hemos sentido más atraídos por el pasado. Y la verdad es que venimos de varias décadas de frustraciones, con matices y proyectos que generan alguna expectativa inicial, pero que después terminan en una profunda crisis defraudando la confianza pública, y nuevamente nos obliga a recomenzar todo desde cero", agregó el gobernador.





"Quizá los últimos doce años sean una buena muestra de esto. Un proceso que culmina sucumbiendo ante sus propias incapacidades e imposibilidades, en un entramado de corrupción inédita para la Argentina, y con un legado de autoritarismo y confrontación entre los argentinos que creo que nos va a llevar muchos años poder superar".





Luego, remarcó que este aniversario "nos toca también en un momento particular de la Argentina, atravesando un proceso electoral donde se discute mucho sobre el pasado, no tanto sobre el futuro, y quizá el gran desafío que tenemos por delante es ese: discutir el futuro de la Argentina, no el del corto plazo sino el del largo plazo para generar acuerdos y consensos alrededor de esas grandes líneas".





Al referirse al aniversario de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el gobernador apuntó: "También es una institución representativa de la sociedad santafesina, de los mejores sueños, de los impulsos transformadores que esta sociedad ha tenido a lo largo de más de un siglo, y donde siempre la Bolsa de Comercio ha estado liderando esos procesos", agregó.





Del mismo modo, destacó: "Tenemos grandes desafíos que se pueden analizar en lo local, provincial y en lo nacional; y que tienen que ver con poder hacer coincidir una economía sustentable en su desarrollo, abierta al mundo. Tenemos que trabajar por una mayor eficiencia del capital del trabajo y esto es un esfuerzo compartido entre el Estado y el sector privado, que requiere de reglas de juego claras y de un esfuerzo para afrontar los problemas estructurales que tiene el país".





"Desde la provincia queremos aportar y que Santa Fe sea protagonista del desarrollo de la Argentina en esta etapa, queremos hacerlo con nuestra impronta y planteando con claridad cuáles son los temas que le importan a Santa Fe, cuáles son las obras prioritarias y la mirada que tenemos sobre el desarrollo del sector agropecuario", dijo Lifschitz.





Además, el gobernador expresó que la provincia "apuesta a una industria que progrese, que sea competitiva pero sin perder nuestro entramado de pequeñas y medianas empresas que a veces tienen dificultades para competir en un mercado global, pero que son un mercado muy rico que le da vida a las comunidades del interior".





"Santa Fe es una provincia que ha sabido tener y sigue teniendo esa impronta de provincia moderna, que permanentemente ha apostado al desarrollo y al progreso, y las bolsas de comercio de Santa Fe y Rosario han sido nodos muy importantes de articulación entre lo público y lo privado en ese proceso y esperamos que lo sigan siendo por muchos años más", concluyó Lifschitz.





En la actividad, desarrollada en la sede de La Bolsa de Comercio, también estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Fascendini; los ministros de Obras Públicas, Julio Schneider, y de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, Eduardo Matozo; el presidente de la Cámara de Diputados de la provincia, Antonio Bonfatti; el vicepresidente primero de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, Gustavo Víttori, junto con miembros del directorio de la entidad; el secretario General de la municipalidad de Santa Fe, Carlos Pereira; legisladores nacionales y provinciales, ministros del ejecutivo provincial y demás autoridades.





Por su parte, Vittori manifestó que "tenemos un gran desafío, porque por delante tenemos un mundo cada vez más competitivo, lleno de posibilidades, obstáculos a vencer. Hay que mirar este horizonte".





La institución

La Bolsa de Comercio de la ciudad de Santa Fe es una asociación civil sin fines de lucro, fundada en 1884, cuyo objetivo principal es la promoción y defensa de la acción humana sobre la que se funda el desarrollo de la civilización, desde sus orígenes más tempranos hasta nuestros vertiginosos días: el comercio.





La entidad pone a disposición las herramientas y la tecnología necesaria para la realización de operaciones seguras y transparentes en el marco legal necesario, el respaldo y la garantía que una Institución de más de un siglo de vida puede brindar, fomentando la fluidez de la actividad comercial de la región.