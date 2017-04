Lifschitz: "Nos llena de orgullo que los veteranos en Santa Fe sean reconocidos como héroes"

Lifschitz agradeció no solo "a los caídos, a los veteranos y al pueblo argentino que, sin distinciones, en aquellos días acompañó esa gesta" sino también a "Reconquista por mantener viva la llama de Malvinas y por transmitirla a toda la provincia de Santa Fe".









"Malvinas representó en aquel momento una especie de válvula que permitió que aflorara un sentimiento contenido en el corazón de los argentinos muy profundamente; ese sentimiento de lucha por lo nuestro, esa sensación de sometimiento ante los grandes poderes del mundo, frente al imperialismo, al colonialismo", dijo Lifschitz, al tiempo que recordó que "también surgía, en 1982, una necesidad de un pueblo de sentirse en la calle, de sentirse unido, de movilizarse; afloró el heroísmo de los jóvenes y de los soldados que fueron a Malvinas; resurgió la idea de patria; y la solidaridad del pueblo argentino, esa capacidad que tiene este pueblo de unirse en las grandes causas".





"No todo fue heroísmo, grandeza y solidaridad. También hubo bajezas, cobardías, improvisaciones e irresponsabilidades de otros". Según expresó el gobernador, "son siempre las dos caras de la realidad y de la vida: las mejores virtudes de los seres humanos expresadas, quizás, como nunca en este siglo XX, pero la otra parte de la condición humana".





Y recordó que con el fin del conflicto, "cuando todos esperaban el reconocimiento, los homenajes y la gloria, llegó el olvido. Aquí en el continente fue como si nada hubiera pasado, como si esos hombres jóvenes que volvían no hubiesen existido".





En cuanto al reconocimiento brindado a los héroes en Santa Fe, el gobernador afirmó que nuestra provincia "fue pionera, quizás como ninguna, en el reconocimiento económico, a través de una pensión que permite vivir dignamente a cada veterano, a través de una obra social, de los aportes jubilatorios pero más que todo, del reconocimiento humano, político e institucional. Y nos llena de orgullo que los veteranos en Santa Fe sean reconocidos como héroes y se les dé lo que se merecen".









Lifschitz remarcó que "aquel 2 de abril nos deja enseñanzas: siempre hay que mirar hacia atrás para aprender y para no cometer los mismos errores. Quizás, una primera enseñanza que nos deja es que el mejor camino para resolver los conflictos es la paz, la negociación, el diálogo, la no violencia y esto no quiere decir resignar nuestras pretensiones e intereses, que debemos defender con uñas y dientes, pero siempre con las herramientas de la no violencia".





Por último, agregó que "el 2 de abril también nos deja el valor que tiene la democracia y que tienen las instituciones. Seguramente si en aquel tiempo hubiera habido un gobierno democrático, con un presidente elegido por la soberanía popular, con un congreso con diputados y senadores, representando al pueblo argentino, probablemente esa guerra no hubiese existido y hubiésemos avanzado las gestiones de Malvinas".





El honor





El intendente de Reconquista, Amadeo Vallejos, pidió "recurrir a la memoria para evocar esos momentos: los de euforia y alegría por el desembarco de nuestras tropas, de dolor y tristeza por la pérdida física de nuestros hermanos caídos y por no conseguir el objetivo, y luego euforia nuevamente, cuando las calles de nuestras ciudades se vestían de celeste y blanco para recibir a nuestros héroes".





Vallejos rememoró que "muchos perdieron su vida durante o después de la guerra pero muchos todavía nos acompañan; ellos mantienen vivo el honor por la causa Malvinas. A sus familiares y todos los que participaron de una u otra forma en la guerra, vaya nuestro más sentido respeto: por la lucha, la valentía, la entrega, por mantener viva la llama y hacer arder fuerte en nuestros corazones ese ferviente recuerdo cuando mencionamos su nombre: Malvinas".





El presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas del departamento General Obligado, Juan Carlos Vidal, se mostró emocionado por estar "hoy 2 de abril de 2017, reunidos en este lugar como en todo el país para conmemorar los 35 años de la guerra de Malvinas rindiéndole honor a todos los compatriotas que dieron su vida en este lamentable episodio" y extendió "a los familiares, nuestro más sentido pésame".





Respecto de la actualidad de los veteranos, indicó que "hoy, a 35 años, nos encontramos en distintas situaciones. Luego de varios años hemos tenido la posibilidad de conocernos y formar nuestras organizaciones que hoy en día son nuestra fuerza de lucha en niveles locales, provinciales y nacionales".





Presentes





También participaron de la ceremonia el el senador por el departamento General Obligado, Orfilio Marcón; las diputadas Clara García y Estela Yaccuzzi; los ministros de Desarrollo Social, Jorge Alvarez, y de Medio Ambiente, Jacinto Speranza; el secretario de Coordinación, Sergio Rojas; el jefe de la 3º Brigada Áerea, comodoro Roberto Orlando; el obispo de Reconquista, monseñor Ángel Macín; intendentes y presidentes comunales de diferentes localidades; autoridades provinciales, municipales, del poder judicial, militares y de las fuerzas de seguridad; excombatientes y familiares; docentes y alumnos de las escuelas de la ciudad.





Como cada año, el acto consistió en la entrega de una ofrenda florar, la entonación del Himno Nacional Argentino y la Marcha de las Mavinas, y en esta oportunidad la cantante Patricia Gómez rindió su homenaje con la canción "Patria" del autor Víctor Heredia.





La fecha

La elección de esta fecha se debe a que un día como hoy de 1982, las Fuerzas Armadas Argentinas desembarcaron en las Islas Malvinas con el objetivo de recuperar ese territorio, arrebatado por fuerzas británicas en el año 1816. Este suceso marcó el inicio de la guerra que costó la vida de muchos hombres jóvenes que combatieron en nombre de nuestro país.