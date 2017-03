Lifschitz: "Que no se distorsionen las cosas, a los docentes les propusimos un 25 %"

En la mañana de este miércoles el gobernador Miguel Lifschitz se refirió al conflicto con los gremios docentes en el marco del proceso de paritarias y destacó que "se ha llegado al límite".





"Hace un mes que venimos trabajando en distintas reuniones con los trabajadores y los sectores gremiales del sector público incluido los docentes. Hemos logrado un acuerdo importante con gran parte de esas organizaciones: Upcn, ATE y los gremios de la salud; probablemente se termine de cerrar en los próximos días con el resto de los gremios públicos. Ha sido la mejor oferta en el país para el sector público y para los docentes también", sostuvo el gobernador en diálogo con LT3 AM680, en el día que los docentes comenzaron a votar si aceptan o no la propuesta.





En la mesa paritaria del lunes pasado, el gobierno provincial extendió a los sindicatos docentes una oferta similar a la acordada con los trabajadores de la administración pública. La misma consiste en un aumento en tres tramos de 4 por ciento desde febrero, 13 por ciento en marzo y un 8 por ciento en julio, además de la cláusula gatillo que actualizaría los salarios si se dispara la inflación.

Lifschitz insistió en que esta propuesta es "el límite máximo al que puede llegar la provincia". "Entendemos la lógica del reclamo, pero hemos llegado al límite, no tenemos ninguna chance de modificar lo que hemos propuesto", sentenció.





El lunes las conducciones de los gremios no salieron conformes de la reunión, y cuestionaron la propuesta afirmando "que no se trataba de un 25%, sino de un 23%", argumentando que el porcentaje de aumento es sobre la parte del salario que aporta el gobierno y no incluye el Fonid, que se mantiene en su valor actual.





Al respecto, Lifschitz sostuvo que "está claro, es el 25% sobre todos los ítems" y agregó: "Que nadie distorsione las cosas, a los docentes les propusimos un 25%, al igual que al resto de los gremios. No hay nada que debatir respecto a eso".





¿Continúa el conflicto?

Este miércoles los docentes de escuelas públicas y privadas, nucleados en Amsafé y Sadop comenzarán a votar si aceptan o no el aumento ofrecido por la provincia. En relación a esto, se conoció en las últimas horas que las tres mociones que Amsafé pondrá a consideración de sus afiliados desde hoy serán de rechazo a la propuesta y paro en diferentes modalidades.





Consultado por las medidas que tomará el gobierno si los docentes deciden rechazar la propuesta y continuar con los paros, Lifschitz aseguró que tomarán "las medidas y recaudo necesarios para garantizar el funcionamiento del sistema educativo. No podemos tener una situación de conflicto permanente, hemos tenido una actitud de diálogo y no tomamos medidas de carácter coercitivo", indicó.