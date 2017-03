Lifschitz se diferenció de Vidal y dijo que hay que ser "respetuosos del derecho de huelga"

El mandatario habló tras visitar el nuevo centro de distribución Catamarca de la EPE, que beneficiará a 30 mil usuarios de Pichincha, el macrocentro de la ciudad de Rosario y la zona comprendida por las calles Avellaneda, Mendoza, Corrientes y el río Paraná.

Consultado por la decisión de la gobernadora bonaerense María Eugenia VIdal de otorgar un plus de mil pesos a los docentes que no hagan paro, dijo que "es una estrategia que a lo mejor en el corto plazo puede tener alguna efectividad para romper la unidad de los trabajadores docentes y quebrar la huelga, pero en el largo plazo no son medidas adecuadas" y pidió "ser respetuosos de la libertad sindical y el derecho de huelga".