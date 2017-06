El gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz, encabezó este martes, en Rosario, el acto oficial por el Día de la Bandera, junto con el presidente de la Nación, Mauricio Macri, y la intendenta Mónica Fein.





Junto al mástil principal del Monumento Nacional a la Bandera, la actividad central por el 197° aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano comenzó pasadas las 9, cuando los presentes entonaron el Himno Nacional.

Lifschitz señaló que se rinde homenaje a Manuel Belgrano, un "militar, revolucionario, y estadista, que pensó la Argentina un siglo por delante, que promocionó la agricultura, y la educación, con ideas que siguen teniendo vigencias, y su legado de mayor actualidad tiene que ver con la ética y la transparencias que caracterizó su vida pública".

El gobernador rememoró que Belgrano trabajó con "renuncia y despojo a lo material, y a todo tipo de reconocimiento, y le entregó la vida a la Patria", y en este sentido, convocó a "volver a pensar la Patria como el lugar de todos, el proyecto común, con lucha contra la pobreza, la desigualdad, y por una mayor equidad, por una Patria de iguales".

El gobernador enumeró hechos históricos relevantes llevados a cabo en la provincia, a la que definió como "progresista", y convocó a trabajar para que "Santa Fe siga siendo protagonista en un país que debe ser profundamente federal, si a las provincias le va bien, a la Nación le va bien, nos necesitamos unos a otros, y construir un gran proyecto que nos incluya a todos".

"Hoy celebramos además los 60 años de la inauguración del Monumento, una obra de un arquitecto rosarino (Ángel Guido), y de Alejandro Bustillo, cuando se inauguró era la torre más alta de la ciudad, y hasta hoy es un ícono y una postal de Rosario, desde donde cada 20 de junio nos reunimos a celebrar el Día de la Bandera y el momento de la unidad de los argentinos, el Monumento es un símbolo que nos cobija a todos", indicó Lifschitz.





Lifschitz marcó el "desafío de resignificar las fiestas patrias como lugar de encuentro de todos aquellos que podemos tener diferencias, pero que nos reunimos en las fechas fundacionales de Argentina", y citó a Belgrano, quien en sus memorias expresaba: "«Trabajé siempre para mi Patria, poniendo voluntad, no incertidumbre; método, no desorden; disciplina, no caos; constancia, no improvisación; firmeza, no blandura, y magnanimidad, no condescendencia», una verdadera lección para la política".

"Unirnos bajo la bandera"

Por su parte, Macri mostró su "alegría de estar en esta maravillosa ciudad" para recordar al "increíble y querido Manuel Belgrano" que no solo "creó la bandera, y luchó por la libertad, sino que fue un incansable trabajador por el futuro de la Nación, que reunía muchas cualidades, y no se dejó atrapar por reglas arcaicas, fue adelantado, y creyó que el trabajo y la educación era la forma de engrandecer la Nación".

"Sí se puede construir la Argentina que soñamos", dijo Macri y manifestó que su gobierno trabaja para generar "condiciones para que cada argentino se pueda desarrollar y llevar a cabo su sueño. Tenemos que comprometernos, y animarnos a ser protagonistas del futuro que estamos construyendo, y unirnos bajo la Bandera; estamos haciendo lo que había que hacer, el país ha comenzado a crecer", aseguró.

"Herederos de los valores de Belgrano"

Fein dio la bienvenida a los presentes, y definió a la Bandera como el "legado más grande de la Patria". "Rosario es una ciudad con emprendedores, soñadores, y herederos de los valores de Belgrano, que fue el primero que impulsó la educación pública y nos enseñó que defender la soberanía en defender la independencia".

La intendenta celebró las obras de restauración que municipio y Nación llevan a cabo en el Monumento Nacional a la Bandera, que "es un espacio de unión, y reclamo de todos los argentinos; el símbolo de la Argentina que queremos, un barco en el que todos estén adentro, con la proa mirando a donde asoma el sol. Esta ciudad está siempre dispuesta a defender los valores de la Nación que nos dejó Belgrano, y lo hace trabajando en cada barrio, Rosario abrazó la vida, y está orgullosa de tener una excelente salud pública", indicó Fein.

"Desde Rosario estamos convencidos que debemos abrazar los valores de Belgrano, vamos a seguir defendiendo el crecimiento de la ciudad; gracias por estar aquí, viva la Patria, la Bandera y nuestro país", concluyó la intendenta.

En la ceremonia, también estuvieron presentes ministros de los gabinetes nacional y provincial, legisladores nacionales y provinciales, y autoridades provinciales y municipales, entre otros invitados.