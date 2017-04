Litoral Gas promete una inversión de $2.300 millones en cinco años

"Es lo que estábamos esperando", dijo a UNO el gerente de Relaciones Institucionales de Litoral Gas, José María González. "Es el resultado de la revisión tarifaria integral", añadió.González aclaró que se trata de un "plan de inversiones obligatorias" que deberá realizar Litoral Gas. Confirmó que muchos de los trabajos comprometidos estarán relacionados con la construcción de redes de distribución en aquellas localidades cercanas al Gasoducto del NEA por ejemplo o la ampliación del Gasoducto Regional Centro II.El referente de la compañía que tiene a cargo la concesión de la distribución del servicio en toda la provincia, indicó que desde el 2001 no se realizaba una revisión tarifaria que permitiera una planificación de obras. "Después del 2001 se suspendieron las revisiones tarifarias, de manera tal que no hubiera forma de plantear inversiones de nuevas redes. Eso sucede porque no había tarifa, la misma estaba congelada. Se trata de aplicar nuevamente el marco regulatorio de la actividad. Son revisiones tarifarias quinquenales donde se discute un monto de inversiones para hacer. No solo por parte de Litoral Gas, sino por todas las licenciatarias"."Esto nos va a posibilitar hacer obras en los próximos cinco años por 2.300 millones de pesos. Nos permitirá a nosotros hacer las inversiones operativas; inversiones en aquellos lugares donde existe saturación del servicio porque ha quedado chica la infraestructura y también para nuevas localidades que aún no cuentan con servicio", comentó."Estamos pensando en localidades que van a estar cerca del GNEA. Obviamente que en cinco años no se podrá realizar todo lo que falta, pero se va a dar un avance importante. Son las puertas para empezar a desarrollar las redes", agregó.