López Molina: "El paro general tiene claramente un contenido político"

El diputado provincial de Cambiemos Roy López Molina aseguró que el paro general de hoy convocado por la CGT "claramente tiene un condimento y un contenido político, sin consignas o demandas específicas".





"Es un paro que llega en un momento donde los principales indicadores sociales y económicos empiezan a mostrar avances", ratificó López Molina. En este sentido, argumentó diciendo que "la inflación no sólo empieza a bajar, también los índices marcan el mayor descenso desde el año 2008 y el empleo se recupera sostenidamente desde el mes de julio del año pasado. Además, logramos aprobar la actualización del impuesto a las ganancias, que era un reclamo histórico de los trabajadores, e impulsamos un presupuesto con una inversión social que es la más alta de la historia".





Acatamiento





"Cuando uno mira la realidad del paro de hoy solamente puede pensar que esos niveles de acatamiento, supuestamente altos, responden a aquellos que aprietan a sus representados para que adhieran a una medida que estamos convencidos que la mayoría de los trabajadores no quiere. Hoy el trabajador quiere ir a trabajar", profundizó López Molina.





Por este motivo, el referente de Cambiemos cuestionó: "¿Es razonable el vandalismo que sufrieron los comercios de Avenida Pellegrini en Rosario, por el sólo hecho de abrir sus puertas?", y continuó diciendo que "son los resabios de la Argentina que juntos decidimos dejar atrás".





"El gobierno nacional en ningún momento se levantó de una mesa de diálogo planteada por los sectores que representan a los trabajadores. Pero sabemos que el camino es para adelante, no para atrás, apostando al diálogo y no a las amenazas. Este paro no termina siendo en contra del gobierno o el Presidente, concluye siendo contra Argentina", finalizó Roy López Molina.