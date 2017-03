Los docentes definen en las escuelas si aceptan o no la propuesta salarial

Este miércoles los docentes empiezan a definir si aceptan o no la propuesta salarial que realizó el gobierno provincial. Los estatales tendrán dos días para votar en las escuelas de la provincia entre distintas mociones de aceptación y rechazo. En tanto los privados convocan este miércoles a sus delegados para luego llevar el debate a las aulas y dar respuesta el último día del mes. Las conducciones sindicales no están conforme con la propuesta pero serán los maestros quienes definan, por eso la ministra de Educación, Claudia Balagué, los convocó a participar de las votaciones. Pero no descartó el descuento de los días si se definen más paros.





Una de las cuestiones que no conformó a los dirigentes de Amsafé, Sadop y UDA es el porcentaje de incremento. El gobierno propuso una suba (en tres etapas) del 25 por ciento que se aplica solo sobre la parte del salario que paga la provincia. Por lo que, de bolsillo, si no se modifica el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), la suba será del 23 por ciento o menos, según el caso.





De todas maneras, las secretarias generales de Amsafé y Sadop y la adjunta de UDA coincidieron en que serán las bases las que den la respuesta final al gobierno.

En el caso de Amsafé, las mociones varían por departamento pero hay algunas de aceptación y muchas de rechazo con distintas modalidades para un plan de lucha. En el departamento La Capital se votará este miércoles y jueves durante todo el día. El viernes se contarán los votos y se llevarán a la asamblea provincial a la tarde.





El jueves la Ctera –entidad que integra Amsafé y que también lidera Sonia Alesso– definió una jornada de lucha. Está previsto que representantes de Santa Fe viajen a participar del acto en Buenos Aires, pero ese día no habrá paro a fin de que los educadores puedan participar de la votación.





El Sadop, por su parte, convocará este miércoles a los delegados para explicarles las características de la propuesta. Serán ellos los que la lleven a cada escuela y recojan los pareceres de los docentes particulares. Y el viernes por la tarde se realizará el congreso en el que se definirá la aceptación o no.





"Cuando una hace el cálculo se ve que la propuesta no llega al 25 por ciento", insistió Patricia Mounier, secretaria general del Sadop Santa Fe. Y agregó: "Quisieron hacer creer que era el 25 y era el 23 por ciento. El compañero siempre piensa cuánto le llega al bolsillo y nosotros le vamos a explicar bien que no es el 25 por ciento".

La sindicalista también se refirió al paro nacional que definió la CGT –que integra el Sadop– para el 6 de abril. "Nos vamos a sumar a la medida de fuerza", adelantó.

Rosa Bugnar, referente de UDA, fue más tajante: "La oferta recibida sigue condenando al docente a estar en la pobreza, a no poder elevarse culturalmente. UDA, a través de sus cuerpos orgánicos examinará apropiadamente esta propuesta, a fin de decidir si se acepta o rechaza, pero que conste que a todas luces es insuficiente, me atrevo a decir que el conflicto docente sigue sin solución".





Descuento de días

El lunes, la ministra de Educación, Claudia Balagué, adelantó que, si los gremios definen otro plan de lucha, el gobierno provincial tendrá que evaluar si se realiza el descuento de los días de paro. "Espero que eso no sea así. Espero que los docentes voten en las escuelas. Hay muchos docentes que no se acercan a votar y queremos que ahora lo hagan, que participen", indicó. E insistió con que es "una excelente propuesta".