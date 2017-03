Los docentes, entre mociones de paro y el descontento

Este viernes los docentes santafesinos definen qué respuesta darán al gobierno sobre la propuesta salarial que se realizó el lunes. El 25 por ciento solo sobre la parte del salario que abona la provincia –y que en el bolsillo apenas llega al 23 por ciento– no conformó a las bases ni a los dirigentes. Por eso, en Amsafé, la mayoría de las mociones plantean la continuidad del plan de lucha. En Sadop los delegados también expresaron su malestar por las características de la propuesta y la actitud del gobierno. Esta tarde, los educadores públicos y privados analizarán las miradas de las bases y decidirán cuáles son los pasos a seguir.





Por otro lado, ya el lunes la ministra de Educación, Claudia Balagué, adelantó que el descuento de los días de paro era una de las cuestiones que podría analizarse si las medidas de fuerza continuaban. El gobernador Miguel Lifschitz dijo a medios de Rosario que "no hay que estirar la cuerda sino buscar acuerdos y puntos de conciliación".





Los dos resaltaron que la oferta –cuatro por ciento por febrero, 13 por ciento por marzo y un ocho por ciento en julio– es la mejor del país. Y subrayaron que la cláusula gatillo –que marca una actualización en caso de que después de julio la inflación supere el 25 por ciento– es un punto que la hace aún más interesante.









Los públicos

Los educadores nucleados en Amsafé votaron el miércoles y el jueves en las escuelas entre las propuestas que definió cada asamblea departamental. En toda la provincia hay mociones de rechazo con distintas medidas de fuerza que van desde paros progresivos hasta por tiempo indeterminado. Y en la mayoría hay mociones de aceptación.





"En términos generales, en las asambleas en todos los departamentos, donde participaron muchísimos afiliados, hubo una importante mayoría de mociones de rechazo con y sin medidas de fuerza; pero también hubo mociones de aceptación", explicó José Testoni, secretario adjunto de Amsafé provincial.





Y agregó: "Creo que hay una postura mayoritaria de intentar que el gobierno rectifique esta propuesta y que, de mínima, no discrimine a los docentes y resuelva otros temas no salariales que son muy importantes".





El sindicalista expresó que la propuesta no contempla cuestiones vinculadas a la estabilidad de los trabajadores y condiciones específicas de programas especiales como, por ejemplo, el de educación sexual integral y el de coros y orquestas.





Testoni reconoció que hay expectativa entre los educadores por la posibilidad de que la Nación, pese a no haber convocado a la paritaria docente, actualice el monto del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid) que, desde el año pasado, está en 1.200 pesos.





"Hay versiones de que eso puede llegar a suceder pero no es lo que deseamos porque queremos que las cuestiones salariales nacionales y provinciales se den en un ámbito paritario y no con imposiciones unilaterales de la patronal. Eso no contribuye en nada ni descomprime el conflicto", remarcó el referente de Amsafé.





En tanto este viernes a las 10 se realizará la asamblea provincial a la que cada delegación departamental llevará el resultado de su votación. Es importante aclarar que para que una moción sea incluida entre las que se votan en las escuelas solo se necesita a un afiliado que la proponga en la asamblea departamental y dos que la apoyen.









Los privados

Los docentes particulares tendrán este viernes también su congreso de delegados. Será a las 14 –tanto en Santa Fe como en Rosario. Los representantes de cada escuela darán a conocer el mandato de sus compañeros y se definirá si la oferta se acepta o no. En caso de que la definición de Rosario y la de Santa Fe no coincidan se realizará un congreso provincial, probablemente, el sábado.





El miércoles, cuando los delegados recibieron las precisiones de la propuesta que hizo la provincia, hubo mucho malestar sobre la actitud del gobierno de informar los montos de los salarios docentes y respecto a la decisión de anunciar una suba que solo impacta en una parte del salario.





Cabe recordar que el sueldo docente está conformado por una parte que abona la provincia y otra –1.200 pesos– que paga la Nación (el Fonid). Los porcentajes de incremento se aplican solo sobre lo que paga la provincia. Por eso, de bolsillo, la suba está por debajo del 25 por ciento.