Los docentes santafesinos marcharon en el microcentro por el salario

Hoy comenzó la cuarta semana con medidas de fuerza por parte de los gremios docentes en Santa Fe. La semana pasada todos los sindicatos rechazaron la propuesta salarial del gobierno y Amsafé y Sadop definieron parar hoy y mañana. Además votaron para marchar hoy hasta la Casa de Gobierno y exigir una nueva oferta.





Durante la mañana, los educadores públicos y privados marcharon hacia la plaza 25 de Mayo, frente a la Casa de Gobierno. En el lugar convergieron columnas desde distintos puntos del departamento La Capital.





En ese marco, la titular de la Ctera, Sonia Alesso, dijo: "Yo creo que el gobierno provincial ha inaugurado una nueva forma de relacionamiento con los maestros, en el sentido de la tensión que ha planteado en los términos de la discusión. Es algo nuevo en la gestión del Frente Progresista". Y remarcó: "Nosotros vamos a seguir discutiendo, porque además tenemos un mandato de la asamblea, avalada por más de 31 mil docentes".





En esa línea, al ser consultada respecto de la posibilidad de que haya un efecto dominó entre los acuerdos logrados entre la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, Alesso dijo: "Los conflictos allá son muchos graves, tienen que ver con el pedido de voluntarios y una serie de aditamentos que han tensado las relaciones con una violencia inusitada de parte del gobierno de Vidal que no habíamos visto en otros conflictos provinciales".





Por otro lado, al hacer referencia al conflicto nacional, la referente de la Ctera dijo: "Lo que está sucediendo en esta situación muy particular es que se dan dos cuestiones en simultáneo, la no convocatoria nacional y el traslado del conflicto a las provincias. Yo creo que deberían ser los ministros de Educación y los gobernadores los que estén peleando por los fondos que no está mandando la Nación, lo estamos haciendo los maestros. Los maestros estamos defendiendo los fondos y no el gobierno".





Los reclamos





En Santa Fe, los docentes rechazaron la propuesta salarial. El principal motivo fue diferencia entre los porcentajes que se anunciaron y lo que cobrarían de bolsillo los trabajadores.





Es que el gobierno anunció una propuesta del 25 por ciento sobre la masa salarial que abona la provincia. Como parte del sueldo de los docentes está compuesto por el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), de bolsillo ese porcentaje se transforma en un 20 o 23 por ciento, de acuerdo a la categoría del trabajador.





A eso se sumó un gran malestar en las bases por el anuncio del descuento del día de paro y por la difusión pública de los salarios.





Por otro lado, a nivel nacional, los sindicatos reclaman la apertura de la mesa paritaria de acuerdo a lo que marca la Ley de Financiamiento Educativo. La gestión de Mauricio Macri decidió incumplir la norma pero tampoco definió una actualización del Fonid ni la garantía salarial, una situación que podría destrabar los conflictos en muchas provincias.





Mañana, tanto Amsafé como Sadop se adherirán al paro general nacional definido por la CGT y la CTA. En ese sentido, desde el gobierno santafesino expresaron que mañana no se descontará el día porque la medida no es sólo de los docentes.