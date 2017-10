Los médicos ponen condiciones para no cobrar plus

La norma prevé sanciones económicas para los profesionales, clínicas y sanatorios privados, que irían desde uno (equivalente a 8.060 pesos, valor a junio de 2017) a diez salarios mínimo vital y móvil. La semana pasada, el diputado Luis Rubeo (autor del proyecto) agregó que la posible inhabilitación del profesional seguiría quedando en manos del Colegio de Médicos, ya que una ley así lo estipula desde 1988.









Es en este contexto que la Asociación de Médicos de la República Argentina elevó una propuesta a la Cámara de Senadores para modificar el proyecto de ley. En ese sentido, pide que de "sancionarse una ley, esta sea ecuánime". En tanto, exige que se persigan "a aquellos que son los auténticos responsables"





Entre los puntos más salientes del proyecto, Amra destaca:



1) Que no se sancione al profesional, en el caso que transcurrido el plazo de días de presentada las órdenes de prestaciones, el profesional no haya percibido su cobro.



2) Que ante una denuncia de cobro de plus, cuando se labre el acta se realice con dos testigos.



3) Que se sancione a las gerenciadoras, sanatorios, y/u obra social que se atrase en el pago, mediante multas y reintegro a los afiliados del pago de las prestaciones por "corte de crédito prestacional".



4) Que de hacerse efectiva una sanción al profesional, esta se dimensione de acuerdo al valor del adicional y no del salario mínimo vital y móvil.

La semana pasada, la Cámara de Diputados dio media sanción a un proyecto de ley que busca prohibir por ley el cobro de plus médico, adicionales o complementos monetarios por los servicios profesionales del arte de curar y ramas anexas