Los municipales paran este martes y miércoles

Al mismo tiempo, los intendentes y presidentes comunales definían solicitar la conciliación obligatoria al Ministerio de Trabajo de la provincia, pero ya sin margen para que los trabajadores revean su decisión.





"La conciliación se dicta cuando fracasan las audiencias de conciliación y no tuvimos audiencias", dijo a UNO el secretario general de Festram, Claudio Leoni, que asegura que no se dieron los plazos legales necesarios para que Trabajo dicte la conciliación y, por lo tanto, si eso sucede –hasta anoche no hubo comunicación oficial a los trabajadores–, desconocerán la medida.





"Nadie quiere sacar los pies del plato. ¿Para qué quieren una conciliación, para ofrecernos el 21% que ya fue rechazado por los estatales?", se preguntó el dirigente gremial, que dijo que esto se destraba con una decisión política que no esté condicionada a lo que quiere la Nación.

Además, para la semana que viene la Festram tiene previsto otro paro de 48 horas para miércoles y jueves con movilización en el inicio de las medidas de fuerza frente a las municipalidades de Santa Fe y Rosario.





Por su parte, los intendentes y presidentes comunales decidieron en la reunión plenaria de este lunes por la tarde buscar encauzar el diálogo con el pedido de una conciliación obligatoria.

La secretaria de Gobierno municipal de Santa Fe, María Martín, dijo este lunes luego de la reunión de los intendentes y presidentes comunales: "Nos pareció oportuno presentar la conciliación obligatoria en el Ministerio de Trabajo para ver si podemos encauzar el diálogo. Lo cierto es que no nos hemos podido sentar y avanzar en esta negociación producto de las medidas de fuerza".





"Nosotros entendemos y queremos seguir avanzando en la recomposición salarial de los trabajadores desde el 2008, cuando se instituyó la paritaria. De hecho hubo un incremento del 837% desde esa fecha a esta parte, lo que supera ampliamente los índices inflacionarios inclusive de las consultoras privadas. Pero la tenemos que cuidar entre todos", afirmó Martín.