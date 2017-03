Los municipales rechazaron un 22% y paran este miércoles y el jueves

Los trabajadores municipales rechazaron este lunes la conciliación obligatoria que había dictado el Ministerio de Trabajo de la provincia y por la tarde se reunieron con los representantes de intendentes y presidentes comunales en una nueva reunión paritaria que se desarrolló en la sede de la Secretaría de Municipios y Comunas, en la Casa de Gobierno.





Durante el encuentro, los jefes comunales les transmitieron a los referentes de la Festram (Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales) de Santa Fe una oferta de un 22% de aumento salarial en dos tramos (10% en marzo y 12% en julio), lo que implicaba un aumento mínimo de $3.050.





Sin embargo, ni bien terminó el encuentro, el titular de la Festram, Claudio Leoni, aseguró que la oferta no era suficiente por lo que ratificó el paro por 48 horas para este miércoles y el jueves y la movilización hacia las municipalidades de Santa Fe y Rosario para este miércoles por la mañana. Además, el dirigente gremial adelantó que la próxima reunión con los intendentes será el jueves próximo con horario a definir.





"Lamentablemente nosotros hicimos una contrapropuesta porque estábamos dispuestos a considerar la discusión si se tenía en cuenta una recomposición del poder adquisitivo del salario de 2016", dijo Leoni a LT10 y aclaró: "La oferta no nos permitía levantar las medidas de fuerza, por lo tanto siguen y el jueves habrá otra reunión para ver si destrabamos la negociación".

Embed #ParoMunicipal: #FESTRAM rechazó la propuesta y mantiene las medidas de fuerza para esta semana·► https://t.co/upzNgWomKa pic.twitter.com/xXXw27HOIp — Diario Uno Santa Fe (@unosantafe) March 20, 2017



En tanto, la secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe, María Martín, supeditó el encuentro del jueves a que no haya medidas de fuerza, por lo que la discusión se seguirá dilatando.

De todas maneras, la posibilidad de un acuerdo aún parece lejana. En ese sentido, Leoni remarcó que en la reunión de este lunes no se pudo discutir una política salarial propia. "Tenemos particularidades propias del sector. Uno de nuestros principales intereses es resolver la recomposición salarial con lo que se perdió en 2016 y sacar de los niveles de pobreza en que ingresaron los compañeros que cobran el sueldo mínimo. Por eso estamos pidiendo un salario mínimo garantizado para superar esa línea y, por otro lado, no podemos salir de los porcentajes que se plantearon en esta discusión y que no superan el 22%", sostuvo.





"Los intendentes están esperando una pauta provincial y no quieren discutir los problemas propios de nuestro sector. Eso es lo que está trabando la negociación. En esto tenemos que ser sinceros y no engañar a nadie. Nosotros queremos, para avanzar en el diálogo y levantar las medidas de fuerza, pautas precisas para el sector municipal que no las tenemos porque no quieren o porque no pueden", dijo y aseguró que están garantizadas las guardias mínimas para los servicios en todas las municipalidades y comunas.





Por su parte, Martín dijo que la oferta que se les hizo a los trabajadores "supera ampliamente las ofertas de todos los representantes de Estado de la provincia y demás. Lo cierto es que esa oferta significa un esfuerzo muy grande para los municipios y las comunas de las distintas localidades de la provincia". Además, la funcionaria santafesina dijo que "los intendentes y presidentes comunales tienen la vocación de seguir dialogando para destrabar el conflicto".





"Es la oferta más alta que se conoce hasta el momento", dijo Martín, que se quejó de que la medida de fuerza se junta con el feriado del 24 de marzo, por lo que serán 72 horas sin servicios municipales.