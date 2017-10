Loyola Norte: los vecinos se unieron para recuperar un espacio público

El último sábado fue un día especial, fue una jornada donde los vecinos del barrio Loyola Norte dieron el primer paso: poner en condiciones un terreno para poder usarlo como espacio público. Se trata de la parcela delimitada por las calles Río Negro, Furlong, Neuquén y avenida Santa Fe. Allí se reunieron desde las 14 y grandes y chicos comenzaron a limpiar donde había dos microbasurales.

Con palas, rastrillos y carretillas pusieron en condiciones dos esquinas: Río Negro y Neuquén ambas en intersección con Furlong. Luego de nivelar el terreno, colocaron un cartel que invita a no arrojar basura y plantas de todos tipo, desde flores a árboles. Además unas ruedas en desuso simulan ser bancos para descansar, aunque el deseo de los vecinos es tener lugares para sentarse como corresponde.





loyola norte2.jpg



Ahora la intención es juntarse cada sábado para mantenerlo, limpiarlo y pensar qué más colocarle. La intención es poner unos arcos que sirvan para que los chicos jueguen a la pelota, y esperan con mucha ansiedad que la municipalidad reponga donde hace falta y coloque nuevas luminarias para de esta manera evitar que desconocidos arrojen basura.





"Desde hace algunos meses se regularizó la vecinal y comenzamos a trabajar por el barrio. Salió la iniciativa desde la comisión directiva la idea de recuperar esas esquinas que eran un basural y tuvimos la cooperación de la delegación de la municipalidad. Estamos tratando de recuperar ese espacio que tenemos ahí, ahora estamos reclamando el tema de las luces", dijo a UNO Santa Fe Cristian Pérez, actual presidente de dicha institución.





loyola norte3.jpg







Vale aclarar que el último sábado se acercó una cuadrilla de trabajadores municipales con las herramientas necesarias para colaborar con los vecinos en la limpieza y después nivelar el terreno para que puedan seguir trabajando. Con un camión se llevaron todos los deshechos y para los vecinos significó una gran mano.





Cuidarlo entre todos

"Todos los sábados nos vamos a reunir desde las 14, para mantenerlo, arreglarlo, ponerle más plantas, la idea es recuperar este lugar. Ahora conseguimos unos arcos que el fin de semana que viene los vamos a colocar, también queremos unos bancos para que los vecinos tengan un lugar donde ir a tomar mate y reunirse", agregó Pérez.





En esa zona hay un club y otro terreno donde entrenan chicos, "pero muchos chicos del barrio se quedan sin un lugar entonces queremos acondicionar este espacio para que ellos puedan usarlo", dijo el vecinalista y luego agregó: "Queremos poner juegos, ahora vamos a colocar los arcos y este lugar lo estamos pidiendo desde hace algunos años para la sede de la vecinal que hoy no tiene, pero mientras tanto lo vamos recuperando y entre todos los vecinos lo mantenemos".





loyola norte4.jpg







Según contó Pérez, en las dos esquinas donde trabajaron "había dos microbasurales y la intención es evitar que se formen otra vez", contó y después manifestó: "El recolector pasa muy temprano, a las 7.30 y por ahí no todos se levantan temprano y lo primero que hacen es llevar la basura a ese lugar y con un papelito que tiran es suficiente para que arrojen basura. Por eso la idea ahora es juntarnos todos los sábados para mantenerlo y ver qué más le podemos sumar".





Más proyectos

Recuperar este lugar es importante pero la iluminación en el barrio lo es aún más y es el principal reclamos de los vecinos. "Nosotros hacemos las gestiones pero por ahí los vecinos no entienden que no depende de nosotros que se cumpla con el pedido. Hay una parte donde se rompió el cableado y eso se tiene que reponer, lo mismo sucede con los focos que a veces no se le debe hechar toda la culpa a la Municipalidad sino que muchas veces los propios vecinos no cuidan", dijo más adelante.





loyola norte6.jpg







Luego Pérez agregó: "Ya que no tenemos sede queremos por lo menos tener este espacio y tal vez nos autoricen en algún momento poder levantar la vecinal y sobre todo aprovechando que hoy tenemos todo en regla porque antes existía con una persona como presidente pero nada más y hoy estamos al día con todo y es por eso que estamos a la espera de una respuesta por parte de la municipalidad".





Para finalizar el presidente de la vecinal dijo: "La invitación es que los vecinos se acerquen y entre todos cuidemos este lugar, hacerlo propio. Es más, comprometimos a algunos que viven enfrente a que cuiden y rieguen los plantines que pusimos. Este fin de semana vamos a poner unos árboles más y también se deben cuidar. La idea principal es que no se formen más los basurales".