Mariano Comas y San Lorenzo: afirman que donde cayó un auto a un pozo había vallas

En la mañana de este martes, una moto primero y luego un automovilista, terminaron bajo las aguas al caer a un pozo de una obra de desagüe pluvial que se lleva adelante en calle Mariano Comas entre San Lorenzo y López y Planes. Desde el Ministerio de Obras Publicas afirmaron que "había vallas y un vecino debe haberlas sacado" (enviaron fotografía del espacio señalizado).

Esta mañana, alrededor de las 8.30, una motociclista y su acompañante cayeron dentro del pozo, vecinos dieron aviso al servicio de emergencias para que sea trasladado al hospital Iturraspe, ya que habría sufrido una fractura, pero no corría peligro. El rodado quedó bajo las aguas.

Más tarde, un automóvil Fiat en el que circulaba una familia sufrió la misma suerte y también sus integrantes fueron socorridos. En el lugar se observaba aún el cartel que alertaba sobre los trabajos, pero no pensaron que habría un pozo tan grande.

WhatsApp Image 2017-10-17 at 12.19.00(1).jpeg

WhatsApp Image 2017-10-17 at 12.18.59(1).jpeg

Un testimonio





Una pareja que se trasladaba en su motocicleta sufrió la caída dentro de las obras de desagüe. Micaela, una de las protagonistas junto a Alexis, su pareja, del incidente se hizo presente en el lugar luego de ser atendida en el hospital Iturraspe para intentar recuperar los objetos que aún permanecían en la fosa repleta de agua.





"Estamos lastimados y tengo una fractura a la altura de la cintura", confirmó la joven en diálogo con UNO Santa Fe sobre el estado en el que se encontraba.





"Veníamos de hacer unos papeles y de Ansés, las vallas no estaban y como le puede pasar a cualquiera seguimos el camino. Fue todo en un segundo, nos hundimos con la moto, yo sentía que me ahogaba. Tuve miedo por mis hijos, me imagine tantas cosas", relató emocionada por la escena que protagonizó en horas de la mañana.





La escena que la mujer relató había tenido lugar a las 8.30, cuando junto a Alexis volvían desde el centro a su hogar. Pasadas las 12 del mediodía la moto en la que se manejaban y con la cual cayeron seguía bajo el agua, al igual que las zapatillas, el casco que la joven usaba al momento del accidente, una bolsa con documentación, los teléfonos de la pareja y el dinero que habían retirado de Ansés.