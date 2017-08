Médicos Sin Fronteras en la experiencia de un santafesino

Médicos Sin Fronteras (MSF) trabaja en las principales crisis humanitarias del mundo, desde epidemias como el brote de ébola en África Occidental y desastres naturales como el terremoto en Nepal, a conflictos armados como el de Siria u otras emergencias como la crisis de refugiados en el Mar Mediterráneo.





Luego de su visita el año pasado, los equipos de sensibilización de la organización humanitaria internacional se encuentran desde el jueves recorriendo nuevamente las calles céntricas de la ciudad para dar a conocer el trabajo médico-humanitario de la organización e invitar al público a apoyar sus proyectos. Se trata de ocho promotores que durante los próximos tres meses van a hacer hincapié en la captación de socios en Santa Fe, lugar donde ya hay 800 santafesinos colaborando, que se suman a los 6 millones de aportantes alrededor del globo terráqueo.





En ese contexto, Diego Mendicino, un santotomesino que ya participó en cinco misiones con la organización, se acercó hasta UNO Santa Fe para charlar de la labor que realiza MSF, de su experiencia personal y a contar por qué es tan importante para la independencia de la organización la colaboración de particulares.





—¿Cuándo ingresaste a MSF?

—Ingresé en 2010, yo soy bioquímico y apliqué como trabajador humanitario para entrar en la organización. Seguí todo un proceso de selección y a partir del momento en el que ingresé, me fueron ofreciendo misiones para las cuales necesitaban gente con mi perfil. Participé en cinco misiones que fueron bastante variadas y en muchos de los contextos en los que trabaja Médicos Sin Fronteras.

—¿Cuáles fueron esas misiones?

—La primera fue un proyecto relacionado a la enfermedad del Chagas en Paraguay. Es uno de los contextos en los que se trabaja, en enfermedades olvidadas. Dentro de ellas está el proyecto Chagas que en este momento se trabaja en Bolivia y Paraguay. Después participé de una segunda misión en Etiopía, en el desierto de Ogaden, donde había un conflicto armado y una crisis humanitaria por desnutrición. Luego, trabajé en Guinea Bissau en un proyecto que era para tratar de disminuir la mortalidad infantil en el país y en el momento en el que estuvimos trabajando, empezó la epidemia de ébola en la región. Entonces, se trabajó también con enfermedades epidémicas que es otro de los contextos. Después estuve dos veces más en Etiopía también en situaciones de epidemias, de diarreas agudas y en situaciones de conflictos con desplazados por sequías y hambrunas. Esos son los contextos en los que trabaja MSF, sumados a las catástrofes naturales, en las que también se está presente y se trabaja en forma permanente.

—¿Te imaginabas participando de la organización? ¿Fue difícil tomar la decisión?

—No me imaginaba yo, pero era algo que me gustaba. Era algo que quería hacer, pero lo veía como algo muy irrealizable. Es decir, me gustaba el trabajo humanitario, veía el trabajo que hacía MSF, las misiones y lo veía como muy lejano. Primero, costó un poco tomar la decisión de aplicar porque una de las condiciones para poder hacerlo era estar disponible para estar afuera del país por un año. Así que costó un poco por eso. Después hay un proceso de selección. Las condiciones mínimas para ingresar, aparte de estar disponible, son el manejo de idioma inglés o francés, y por lo menos tener dos años de graduado. Suma mucho la experiencia de trabajo con comunidades, los posgrados en salud pública, o relacionados. Yo trabajo en la UNL, también colaboro en proyectos con comunidades en un centro de Chagas, y en cuanto a posgrados había hecho una maestría en Medicina Tropical, así que esto también sumó para poder ingresar.

—¿Hay otros santafesinos en MSF de los que vos tengas referencias?

—Santafesinos del departamento La Capital creo que no hay, no somos muchos.

—¿Por qué es importante colaborar?

—Es importante porque más allá del tema económico y de que necesitamos fondos para hacer cosas, a veces se dan situaciones para nosotros que son inesperadas, como las catástrofes naturales, y en tres días ya podemos estar trabajando en el lugar. Toda esa logística requiere de muchos recursos. Por dar un ejemplo, cuando fue el terremoto en Haití, en tres días ya se estaba trabajando en la región, a pesar de que no había quedado ningún aeropuerto en pie, ni ningún hospital. MSF fue con un barco, un hospital inflable y se empezó a trabajar apenas sucedió esta situación.

—¿Qué posibilidades le da la organización al dinero que aportan los particulares?

—Es importante que los recursos vengan de fondos particulares, porque eso da independencia a la organización. Independencia de poderes económicos, políticos, religiosos, para nosotros decidir dónde y de qué manera vamos a trabajar. Necesitamos que los recursos no vengan de algún país, un organismo supranacional, o alguna empresa vinculada a las actividades que realizamos. La mayoría de los fondos que tenemos vienen de donantes particulares, y cuando se aceptan fondos de algún país, es de aquellos que no están vinculados a ningún conflicto. Por ejemplo, no se aceptan de países con crisis de inmigrantes porque también trabajamos en ese contexto. En la crisis de inmigrantes hacia Europa no aceptamos fondos de países que se estén negando a recibir inmigrantes en este momento, y tampoco de empresas vinculadas a la fabricación de armas o de insumos médicos de algún tipo, para no estar condicionados sobre qué medicamentos usar con los pacientes. Para poder tomar esas decisiones necesitamos la independencia económica que nos dan los donantes particulares.

—Actualmente, hay varios focos y puntos de conflicto en el mundo, ¿qué se observa desde MSF?

—Los contextos se han complejizado y los actores se van mezclando. Ese es otro de los ejes que tiene la organización. Si bien nuestro objetivo es llevar ayuda humanitaria, trabajamos en los lugares para llevar asistencia a la población civil. Para que aquellos que están pasando algún tipo de conflicto tengan acceso a la salud, pero de todas maneras damos testimonio de lo que vemos en el terreno y no nos quedamos callados cuando vemos algún tipo de situación que pone en riesgo a las poblaciones y damos testimonio de esto.