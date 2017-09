Misión cumplida para el terciario de barrio Yapeyú

La ministra de Educación de la provincia, Claudia Balagué, participó el pasado martes del acto de graduación de la primera promoción de la Tecnicatura Superior en Enfermería, que se dicta en el Instituto Superior de Profesorado (ISP) N° 60, Anexo Yapeyú. En la oportunidad, un total de 32 egresados recibió su diploma tras haber cursado durante tres años esta carrera que se abrió en 2014 en ese barrio del noroeste de la capital provincial.





Al tomar la palabra sobre el escenario, la ministra comenzó a relatar: "Esta experiencia es maravillosa, porque la empezamos de cero. Es como cuando uno ve crecer a un bebé pequeñito, porque así fue con este espacio. Vimos nacer la carrera, recibimos con alegría la primera inscripción, que después nos superó porque teníamos más de 400 inscriptos, de a poco también se fueron gestando las prácticas. Todo fue un paso a paso que hoy muestra sus frutos".





Y en ese sentido resaltó el rol fundamental que tuvo el barrio "que pensó que la educación superior tenía que llegar a todos", al tiempo que hizo mención a la importancia del trabajo conjunto, en este caso para el crecimiento de la salud pública y la educación pública.





"Santa Fe tiene un sistema de salud que es ejemplar para toda la Argentina y muchos otros países, porque tiene hospitales de alta complejidad y también centros de salud bien instalados en distintos barrios que tienen demanda de profesionales como ustedes", afirmó la funcionaria y cerró: "Por eso hoy es un día de fiesta, una jornada que van a recordar toda su vida, porque marca el inicio de un nuevo camino, el del trabajo profesional, con nuevos desafíos y otras metas".









Voces de egresadas

El clima del acto oficial de graduación fue muy emotivo. No faltaron las típicas fotos grupales, los aplausos, las lágrimas y las anécdotas que rememoraron los estudiantes, como Alicia Ayala, Soledad Villarreal y Stella Maris Ojeda, tres de las egresadas que en diálogo con UNO resaltaron el rol importante que tuvieron en el proceso los docentes y compañeros, como así también sus familias.

"Yo soy de Arroyo Leyes y me venía hasta acá todos los días para cursar. Muchas veces se me hacía duro, pero nunca bajé los brazos y ver hoy que todo tuvo sus frutos me llena de alegría", mencionó Soledad, al tiempo que Alicia resaltó: "Volver hoy a esta sede también me llenó de nostalgia, por tres años este fue nuestro segundo hogar. Ahora resta seguir, trabajando y capacitándonos más".





Para finalizar, Stella Maris resaltó el significado que tiene para ella y sus hijos el haber alcanzado esta meta. "Lo que en algún momento fue un sueño, hoy es una realidad. La felicidad es absoluta", remarcó.









Sobre la entidad

El Anexo Yapeyú pertenece al Instituto Superior de Profesorado Nº 60, de la localidad de San Carlos Centro, y funciona en el edificio compartido con la Escuela de Educación Secundaria Orientada Nº 265 Yapeyú.





Las carreras de Técnico Superior en Enfermería, junto a la Tecnicatura Superior en Gestión y Mantenimiento de Equipamiento Biomédico, se crearon para formar perfiles técnicos vinculados con el desarrollo de los servicios de salud en esta zona de la ciudad, donde se está construyendo el nuevo Hospital Iturraspe.





Actualmente son más de 600 los alumnos que cursan todos los días en el instituto, de los cuales 540 se encuentran realizando la carrera de enfermería. El 90% de las personas que está transitando los estudios proviene de los barrios del noroeste de la ciudad de Santa Fe (Yapeyú, La Ranita, Los Troncos, San Agustín, Santa Teresita, Abasto, Las Flores), y un pequeño porcentaje de Monte Vera y Recreo.