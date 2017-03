Municipales: intendentes definen la propuesta y el jueves se vuelven a reunir

Este lunes, en el marco de una nueva reunión paritaria municipal, intendentes y presidentes comunales se volvieron a ver las caras con los gremios del sector, representados a través de Festram ( Federación de Sindicatos de Trabajadores Municipales).





Al término del encuentro, ningún representante paritario dio a conocer la nueva cifra que se puso sobre la mesa, aunque advirtieron que se trata de una propuesta superadora a la anterior (del 22 por ciento) y que la misma se encuentra "más cerca de la realizada por la provincia a los gremios ATE y UPCN" (incremento del 25 por ciento que fue aceptado).





En este sentido, las partes reconocen que hubo un avance en la negociación pero que hay algunos puntos que todavía no tienen definición. Los mismos están relacionados a cómo se estaría otorgando la suma acordada. El próximo jueves, al mediodía, se volverán a reunir en Casa de Gobierno para tratar de acordar y definir la oferta.





"La forma de distribución cambian los porcentajes finales", dijo Claudio Leoni a los medios presentes cuando culminó el cónclave. El secretario general de Festram agregó: "No estamos en el 22 (primera suma ofrecida), sino que estamos más cerca de una propuesta como la que hizo el gobierno de la provincia. Hay que coordinar números. De acuerdo a cómo se paga, es que va a impactar sobre el bolsillo de los trabajadores. Ahí es donde estamos trabados".





Igualmente, el sindicalista aclara que "se ha mejorado el contexto de la negociación", y apuntó: "Estamos discutiendo en serio la política salarial de nuestro sector. Estamos dispuesto a pasar a un cuarto intermedio para seguir conversando".





Desde la patronal se mostraron optimistas en llegar a un acuerdo el jueves de esta semana. "Vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que eso ocurra. Es nuestra voluntad", afirmó María Martín. La secretaria de Gobierno de la Municipalidad de Santa Fe prefirió no hablar de porcentajes. Consultada sobre un posible ofrecimiento del 25 por ciento, dijo: "No hemos llegado a ese punto. Lo que estamos analizando son variables que son integrales. No se analiza un punto en particular, como podría ser solamente el porcentaje de suba, sino que se analiza una serie de puntos, como por ejemplo los tramos o momentos en los cuales se van a propiciar los aumentos. Todavía estamos trabajando en esa construcción. Todo forma parte de una discusión integral que estamos trabajando en conjunto".





En esa línea, Leoni señaló: "Lo que no aceptamos, como dijimos en su momento, es que se nos traslade una política salarial cerrada del sector provincial. Hoy hay predisposición a que no sea así y que podamos nosotros discutir nuestras alternativas".





Respecto al nivel de avance de las discusiones, el secretario general de Festram admitió que se está "mucho más cerca que cuando determinamos las medidas de fuerza", la semana pasada.





Quien se retiró entusiasmado en lograr un acuerdo fue el secretario de Regiones, Municipios y Comunas de la provincia, Carlos Torres. El funcionario, al igual que los referentes paritarios, admitió que el ofrecimiento gira en torno al 25 por ciento.





Consultado sobre esta última cifra, Claudio Leoni insistió: "El problema es la ubicación de las cuotas y cómo va a funcionar la recomposición salarial, que sigue siendo uno de los temas centrales. Estamos discutiendo qué es recomposición y qué es salario".





La propuesta también contaría con una "cláusula gatillo", que se activaría en caso de que el proceso inflacionario supere el incremento salarial acordado. "La cláusula gatillo no es sentarnos a ver cómo se otorga. Sino que cuando existe diferencia entre la inflación y el número acordado se aplique directamente el aumento", afirmó Leoni.





Sobre algunos municipios y comunas que tendrían dificultades para hacer frente al aumento que se podría alcanzar, sostuvo: "Después de tantos años de paritaria han demostrado que se puede pagar la política salarial en todos lados. La masa salarial es inferior a la masa de coparticipación y la coparticipación se distribuye en forma proporcional en todos los municipios y comunas. Es una chicana de la patronal. Cuando alguien no tiene recursos, muestra los papeles que no tiene plata y eso nosotros no lo tenemos".