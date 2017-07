Nación cubre menos de la tercera parte del déficit de la Caja de Jubilaciones de Santa Fe

El debate por quién se hace cargo del déficit de la Caja de Jubilaciones lleva años, por no decir que comenzó en el mismo momento en que 13 provincias decidieron no transferir sus cajas a la Nación en los años 90. Según el ministro de Economía provincial, Gonzalo Saglione , el déficit de la Caja en Santa Fe el año pasado estuvo alrededor de los 2.700 millones de pesos, mientras que el aporte de Nación fue de 810 millones de pesos, menos de la tercera parte del déficit.





Las proyecciones para este año no son alentadoras porque el déficit seguirá creciendo debido a que la provincia tiene las jubilaciones con movilidad automática –el pasivo provincial cobra el mismo incremento que el activo–. Pero Nación hasta el momento solo viene aportando los fondos previstos en el Presupuesto 2017 y que se giran de forma automática y que equivalen a unos 80 millones de pesos por mes. En ese sentido, Saglione le dijo a UNO Santa Fe: "Por eso el interés es que Nación aplique la ley para poder cubrir el 100% del déficit. Y si no es la totalidad del déficit, por lo menos que sea un porcentaje mayor al que representan las partidas automáticas".





A partir de que entró en vigencia la Ley 27.260, conocida como de sinceramiento fiscal o blanqueo, el gobierno de Mauricio Macri fijó algunos lineamientos para empezar a zanjar las diferencias en el tema previsional entre la Nación y las provincias. Sin embargo, desde las administraciones subnacionales aseguran que ese camino aún no se empezó a recorrer.





La ley de blanqueo tiene un capítulo dedicado especialmente al tema previsional para el caso de las provincias que no transfirieron su caja de jubilaciones a la Nación. Allí se establece que el gobierno nacional debe cubrir el déficit previsional de las administraciones provinciales y establece parámetros que deben ser evaluados para determinar cuál es el monto de ese rojo en cada caja provincial.





Como fijar esos criterios no es algo sencillo, de forma paralela se estableció incluir en el Presupuesto de este año una partida que se distribuye todos los meses automáticamente a las provincias que no transfirieron sus cajas. Es un adelanto a cuenta del monto total que deberá girar Nación a las provincias una vez hecho el cálculo del déficit previsional en cada una de las 13 provincias.





Pero los fondos que se giran de forma automática no son suficientes, al menos eso dicen los números en el caso de Santa Fe. En diálogo con UNO Santa Fe, el ministro de Economía, Gonzalo Saglione, aseguró: "Lo que las provincias le venimos reclamando a Nación es que hasta el momento no han hecho los cálculos para poder dar aplicación al artículo de la ley de sinceramiento fiscal, solo viene distribuyendo los fondos que son automáticos".





En los últimos días se conoció que el gobierno de La Pampa acusó a la Nación de haberle hecho un recorte de unos $400 millones destinados a cubrir parte del déficit previsional, y aseguraron, también, que se trata de un “apriete” para que La Pampa baje el monto de las jubilaciones, aplicando una normativa nacional.





Al ser consultado sobre si desde Nación se sugirió a las provincias que están pagando el 82% móvil hacer un recorte en las jubilaciones provinciales, el ministro Saglione dijo que "hasta el momento no". Pero también reconoció: "Es verdad que en la ley que establece la obligación de Nación de cubrir los déficit de las cajas de jubilaciones provinciales pero también hay criterios de armonización. Uno de los criterios de armonización es la movilidad; otro es la determinación del haber inicial. Ahora, qué lineamientos está bajando Nación, no lo sé. A nosotros no nos bajó ninguno. Por eso lo que desde Santa Fe y desde todas las provincias a las que les toca pedimos es que Ansés, aunque en esto no participo porque corresponde al Ministerio de Trabajo, defina los criterios para aplicar la Ley 27.260 porque hasta el momento no la han aplicado".





El debate sobre un tema tan sensible como el sistema previsional y los fondos que lo sustentan debe darse para garantizar y fortalecer la seguridad social de los adultos mayores. Los "criterios de armonización" que figuran en la ley de blanqueo son los elementos que evaluará Nación para hacer los cálculos de los déficit de las cajas provinciales. De esa manera, el gobierno central trazará una línea hasta la que estará dispuesta a pagar y la diferencia quedará en manos de las provincias. Según los números de Santa Fe, hoy Nación solo cubre el 30% del desequilibrio, algo que está muy lejos del 100% que dice la ley. Lo que no puede suceder es que los jubilados sean la variable de ajuste.