Nación financiará nuevas obras hídricas en la Ciudad

El intendente Corral recibió este miércoles por la tarde al subsecretario de Recursos Hídricos de la Nación, Pablo Bereciartúa para analizar nuevas inversiones nacionales en la Ciudad y evaluar el avance de la construcción del desagüe Espora.

Los proyectos presentados por el mandatario local al funcionario nacional fueron la ampliación de la de la Estación de Bombeo Nº5, la ejecución del desagüe Estado de Israel - JP López y de la extensión de red de agua potable en los barrios Santo Domingo, Juventud del Norte y Santa Marta. Estas obras hídricas y de saneamiento demandan una inversión de unos $420 millones.

Durante la jornada, además, las autoridades supervisaron el avance del desagüe Espora en la que Nación invierte unos $ 200 millones. Enmarcada en el Plan Norte, beneficiará de manera directa a más de 70 mil vecinos que viven en barrios de la Cuenca Flores. Al respecto, el Intendente señaló: "Esta es una obra que el presidente Mauricio Macri se comprometió a hacer durante la campaña y cumplió. Además, resolverá el problema que padece avenida Facundo Zuviría los días de lluvias y aliviará una gran cantidad de barrios. Santa Fe estará mejor preparada ante las lluvias, incluso las intensas", aseguró Corral.

Nación en la Ciudad

Agenda común

La ampliación de planta potabilizadora de ASSA en la ciudad es otra obra "con una gran inversión y que está dentro de las prioridades del Gobierno nacional. Nuestro objetivo es que la Argentina logre niveles lógicos de infraestructura. No es razonable que en un país como el nuestro todavía existan localidades que se inunden, o no tengan agua potable ni cloacas. La prioridad es el trabajo conjunto con Santa Fe para avanzar fuerte en la agenda que hemos fijado", aseveró y cerró: "Nuestra convicción es que las obras no tienen que surgir de Buenos Aires sino que deben estar acordadas con los gobiernos locales", tal como sucedió hoy en Santa Fe.