"Necesito reconstruirme a mí mismo", dijo Néstor Vázquez

Una foto en primer plano del rostro de Néstor Vázquez, el diseñador gráfico de UNO Santa Fe que fue baleado el 29 de octubre de 2016 cuando llegaba a su domicilio, tras cumplir su jornada laboral, quedó seleccionada para formar parte de la 28ª Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino.





Tomada por su amigo y excompañero Juan Manuel Baialardo, lo muestra parado, unos días después del hecho, abatido y pidiendo por el esclarecimiento de lo sucedido. El reclamo que aún hoy lo moviliza.





néstor 02.jpg Primer plano. Ésta es la imagen que forma parte de la muestra de Argra, fue tomada por el reportero gráfico Juan Manuel Baialardo.







Sentado en un rincón de una salita de su casa que convirtió en su refugio, explicó: "Si bien logramos que se ofrezca una recompensa para pedir testigos y sigo con la guardia de seguridad en la puerta de mi casa, nadie me dice nada. No tengo respuestas".





En esa línea, Néstor detalló que saber qué pasó lo ayudaría para salir adelante y, con la voz entrecortada, relató: "Esto me afectó mucho la memoria, tengo momentos en los que siento que me apago". " Tengo una sensación de angustia en el pecho que me acompaña todo el tiempo", agregó.





Con esperanzas, aseguró que se aferra a lo que puede para superar este trance. "Necesito reconstruirme a mí mismo. Estoy haciendo varias terapias alternativas. Todo lo que me recomiendan hacer, lo hago. Además de, por supuesto, seguir con los tratamientos médicos tradicionales, como ir al psicólogo y muchos más profesionales", dijo.





Desde lo ocurrido, sale muy poco. "Solo voy a ver a mi papá que está internado en un geriátrico en Monte Vera y a dar clases de Sipalki–Do en Alto Verde, dos cosas que siento que me hacen bien, porque logran que por un rato me olvide del zumbido que tengo en forma permanente en un oído (posible secuela del paso de una bala por esa zona de su cabeza)".





Más allá de su visita a los alumnos, cabe aclarar que en las clases que brinda en el barrio costero hoy Néstor solo puede dar las instrucciones de la técnica, pero no ejercitar con los chicos las peleas. "Tengo miedo de lastimarme, por eso evito ese paso", dijo, y con ternura comentó: "Lo que me llena de seguir yendo es el acompañamiento y amor que me dan los nenes. Hace poco, uno con brutal inocencia me preguntó: «Profe, ¿vos te moriste?»".









Hacia el futuro





Las proyecciones o planificaciones dejaron de estar en la agenda de Néstor Vázquez. "Vivo el presente", reflexionó y completó: "No sé qué va a pasar más adelante o cómo voy a seguir con mi vida. Igualmente, tampoco estoy seguro de si quiero saberlo".





En ese sentido, remarcó que al enterarse de que una foto suya iba a formar parte de la prestigiosa muestra de Argra se puso contento y concluyó: "Siento que me sirve pensar que no queda en el olvido lo sucedido. Y ojalá ayude para se tomen más cartas en el asunto".









Sobre la muestra









La Muestra Anual de Fotoperiodismo Argentino se lleva adelante desde 1981 de la mano de la Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra), con el fin de marcar el compromiso de los fotoperiodistas en reflejar la realidad cotidiana que acontece en nuestro país y en el mundo.





La edición 2016 se expondrá en Buenos Aires hasta el próximo 12 de agosto y se estima que parte de la misma llegue a Santa Fe hacia finales de septiembre.