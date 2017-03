Noche de música internacional en el Patio de la Cervecería

El espectáculo se ofrecerá en el Patio de la Cervecería Santa Fe (Calchines y Lavalle) a las 21 hs. y la entrada es sin cargo.





Con una extensa carrera en el blues, género al que ha sumado sonidos afines como el jazz, soul y r&b, Elnora Spencer ha logrado reconocimiento como embajadora de la música tradicional de Alabama (EEUU). En 2002 fue votada como la mejor vocalista femenina de Birmingham en la encuesta de lectores del Birmingham News City Scene. Su participación es habitual en los eventos de la Fundación Alabama Jazz & Blues en Montgomery y su canción Hey Pretty Boy está incluida en el compilado de artistas contemporáneos de blues: "Blues from the heart of Dixie". Su cd "Mystic Knight of the C featurin Elnora Spencer" está disponible en Amazon.com



En el caso del santafesino, con más de 20 años de carrera como compositor, guitarrista, productor e intérprete musical plasmados en una decena de cds y dos DVD, hacen de Federico Teiler una reconocida personalidad del universo artístico santafesino. En el trayecto ha compartido escenario con músicos de la talla de Pappo, Ricardo Soule, JAF, Las Blacanblues, La Missisippi Blues Band, Deacon Jones, Taj Majal y más. En el formato trío, acompañado por Alejandro Teiler (bajo) y Eduardo Rabuffetti (batería) se encargará esta vez de abrir la noche para la representante de Alabama, Elnora Spencer.











