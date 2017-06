Nuevo equipamiento para optimizar el servicio de recolección de residuos

Recolectar y transportar los residuos sólidos urbanos al relleno sanitario constituye una de las tareas cotidianas que se llevan adelante en cada barrio de la ciudad. A modo de referencia, durante el mes de mayo se recolectaron más de 15.600 toneladas de desechos, de los cuales unos 7.700 corresponden a la recolección domiciliaria. En este marco, el intendente José Corral presentó el nuevo equipamiento adquirido por las empresas prestadoras del servicio -Cliba y Urbafé- que apuntan a optimizar este servicio en la capital provincial.





Con una inversión estimada en $ 18 millones, se compraron camiones compactadores 0 km para la recolección de residuos domiciliarios y el levante de montículos; camionetas 0 km para efectuar el seguimiento y el control de la eficiencia en la prestación de los servicios; contenedores metálicos que se colocarán en distintos barrios de la capital provincial; y vehículos manuales para la prestación del servicio de barrido manual.





Durante la actividad, que se desarrolló este jueves por la mañana en la explanada del Palacio Municipal, el mandatario local estuvo acompañado por el secretario General, Carlos Pereira; el secretario de Desarrollo Social, Carlos Medrano; los concejales Mariano Cejas y Carlos Suárez; y los gerentes nacionales de las empresas: Facundo Barbero -Cliba- y Santiago Ameri -Urbafé-. Asimismo, participaron trabajadores de las firmas que diariamente prestan el servicio de recolección, barrido y limpieza.





Equipamiento adecuado





"Estamos presentando equipamiento nuevo, en el marco del contrato que tiene el Municipio con las empresas. Es una inversión que periódicamente es necesaria para renovar los equipos para la recolección y limpieza, que es una tarea que se realiza de manera cotidiana" precisó el intendente José Corral. En esa línea, sostuvo que si bien los vecinos en general están satisfechos por la prestación del servicio, "hay mucho para mejorar. Queremos tener una ciudad más limpia, y además esto tiene que ver con el ambiente. Porque si hacemos bien nuestra tarea, la basura va al relleno sanitario".





Con relación al equipamiento adquirido, el mandatario local detalló que para cumplir con el trabajo "se están incorporando nuevos camiones recolectores y camionetas para la supervisión, que es una tarea muy importante para controlar que se realice el trabajo correctamente. Además, a partir de los relevamientos que nos pasa Carlos Pereira desde la Secretaría General, tenemos contenedores para los complejos habitacionales. Concretamente para El Pozo, Acería y Las Flores, donde tenemos que renovar el equipamiento, porque allí la recolección se hace con esta modalidad", manifestó.





Cabe señalar que por parte de la empresa Cliba se incorporaron 3 camiones compactadores para recolección y 2 camionetas para supervisión y control; contenedores y carros para el servicio de barrido manual. En tanto, Urbafe sumó 2 camiones y 2 camionetas, contenedores destinados a barrios Acería y Las Flores, y carros para el personal de barrido manual.





Limpieza





Más adelante, José Corral señaló que "esto es también una invitación a seguir mejorando de parte de los vecinos, porque el Municipio tiene que hacer su tarea, pero también ellos tienen que colaborar cumpliendo con el horario indicado de la recolección, en el espacio público buscando el cesto para no ensuciar, y avisándole al municipio cuando hay minibasurales o alguna situación que tenemos que mejorar".

En esa línea, señaló que aunque existe "una práctica de no cumplir con las normas, y en varios lugares de la ciudad hemos encontrado que depositan en lugares no permitidos, como por ejemplo los reservorios, hemos sancionado a muchas empresas, especialmente en el cordón oeste, porque todos tenemos que colaborar" afirmó el Intendente. Finalmente apeló a que cuando los vecinos tengan un problema con la recolección en su cuadra "no lo resuelvan llevando la basura a un lugar donde se junte mucha, porque eso trae problemas. Para eso es importante el aviso al 0800 777 5000".





Cifras





Durante el mes de mayo ingresaron al relleno sanitario provenientes de la ciudad de Santa Fe, 15.681 toneladas de residuos sólidos urbanos. Este total se reparte en 7.769 toneladas provenientes de la recolección domiciliaria, 4.117 del levante de restos de poda y montones, 301 del servicio de barredoras mecánicas, 1.089 de los microbasurales, y 2.405 que recolectan particulares a partir, por ejemplo, del servicio que prestan a los grandes generadores.