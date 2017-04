OCA: pese a los rumores de quiebra aseguran que la situación en la ciudad es normal

Ante las versiones que se dieron a conocer en las últimas horas sobre la complicada situación económica que atraviesa la empresa postal OCA, José Luis Bandeo, delegado de OCA Santa Fe, confirmó a UNO Santa Fe que la actividad en la empresa postal hoy es normal a pesar de la crisis que atraviesa como consecuencia de la deuda que mantiene con la Afip.





En la ciudad y la región la firma emplea a unas 100 personas de forma directa y otras 25 mantienen relación con el área de logística.





"Nosotros vamos a seguir trabajando, no tenemos una visión sobre el futuro –afirmó el representante de los empleados–. No sabemos, quizás la parte directiva no sabe o no nos quiere informar".





Al respecto Bandeo sostuvo que hasta que no reciban directivas seguirán trabajando de forma habitual.





La empresa acarrea una deuda con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) por más de 1.400 millones de pesos y tiene desde hace meses problemas para juntar los fondos para el pago de sueldos.