Paritaria docente: Testoni criticó que la convocatoria haya llegado primero a los medios

En declaraciones a la prensa, el secretario adjunto de Amsafé, José Testoni, criticó al gobierno por la forma de comunicar el llamado a una nueva paritaria. "Nosotros tuvieron primero la noticia de la convocatoria a una paritaria y los directamente involucrados no estábamos informados", dijo y agregó: "Yo fui informado a las once de la mañana de la misma, y desde las siete ustedes tenían un parte de prensa que lo anunciaba. Me parece que hay que ser un poco más prolijos".





En esa línea, el referente de Amsafé hizo alusión a las declaraciones del ministro de Gobierno y Reforma del Estado, Pablo Farías, quien aseguró también en declaraciones a medios "que el tope del 25% (de aumento) es inamovible". "Creemos que no corresponde que fijemos posiciones paritarias públicamente sin decirlas en primer lugar cara a cara de los referentes del gobierno y los trabajadores", declaró Testoni y remarcó que lo importante es hablar "de los temas de agenda paritaria: compensación, aumento y los temas no salariales, como los días de descuento".





La convocatoria del gobierno





El gobierno de la provincia convocó para este lunes a los representantes de los gremios Amsafe, Sadop, UDA y Amet a una nueva reunión de la paritaria docente. Será a las 15 horas, en la sede del Ministerio de Trabajo en la ciudad de Santa Fe.