Paso 2017: durante la mañana votó el 35% del padrón electoral

La Secretaría Electoral informó que hacia las 12 de este domingo, ya había votado un 35% del padrón de electores de toda la provincia. Según detallaron las autoridades, los comicios, que cerrarán a las 18, se desarrollan de manera normal en todo el territorio provincial.

Según manifestó, Roberto Pascual secretario del Tribunal Electoral de Santa Fe, "a las 9 estaban todas las mesas constituidas y los comicios se desarrollan con normalidad". En esta línea confirmó que votó el 35% del electorado hasta el mediodía y dijo: "Si bien parece un número bajo, está dentro de los parámetros normales".





Ante la consulta sobre por qué algunas mesas no se constituyeron a las 8 como está establecido, dijo: "El inconveniente sobre porqué algunas mesas arrancaron tarde tiene que ver con un problema de conectividad por lo tanto no lograban loguearse con la elección nacional, las autoridades estaban, pero no podía notificar la mesa. Fue el único problema".





En cuanto a que hora se podrán conocer los primeros resultados del escrutinio provisorio coincidió con las declaraciones del Ministro de Gobierno Pablo Farías: "A la medianoche podremos tener alguna información cierta de las localidades más pequeñas y entrada la madrugada la de las grandes ciudades".





Por último le aclaró a los ciudadanos que si hay alguna duda o irregularidad con el padrón o los documentos, se tienen que dirigir a la Secretaría Electoral Nacional ubicada en Urquiza 3046. "Las denuncias relacionadas con los padrones se deben hacer en este lugar porque allí se conforman", agregó Pascual.