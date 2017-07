PASO: la Justicia electoral volvió a rechazar una lista integrada sólo por mujeres

El juez federal con competencia electoral en Santa Fe, Reynaldo Rodríguez, ratificó la impugnación a una lista de diputados nacionales compuesta íntegramente por mujeres al considerar que no cumple con la ley de cupo.





El juez rechazó la apelación interpuesta por el espacio político rosarino Ciudad Futura y ese partido informó que "continuarán la lucha por vías jurídicas para garantizar que la lista participe en las elecciones y para revertir el abuso de poder cometido por el juez".





La concejala de Rosario y primera candidata de la lista a diputados nacionales de Ciudad Futura, Caren Tepp, dijo: "La primer resolución del juez se basa en un fallo de 2001 que entiende que el cupo de candidatos es para los dos sexos". "Lo que hicimos fue pedirle al juez la revocatoria de esa resolución entendiendo que estaba omitiendo un decreto del año 2005 donde el ex presidente Néstor Kirchner modificó los artículos de la reglamentación de la ley de cupo para que no haya dudas sobre su espíritu y aplicación", señaló.





"Esperábamos que una nueva resolución pudiera atenerse a las reglamentación vigente y no a una postura política o ideológica, pero el juez no sólo no hizo lugar a nuestra revocatoria sino que se tomó 48 horas para responder sin una sola argumentación a los planteos jurídicos que hicimos", enfatizó Tepp.





En ese sentido, consideró que "el hecho reviste ahora una gravedad institucional que va mas allá de una lista, se vuelve de alguna manera una lucha por la igualdad y la justicia ante este abuso de un juez federal". "Nos queda por delante garantizar que la lista llegue a las urnas y el respaldo de justicia que nos fue negado por un juez lo pueda dar la gente con su voto y a su vez, no podemos dejar impune esta maniobra de un juez que antepone prejuicios personales y no está cumpliendo la normativa que nos ampara", remarcó. Y adelantó que "en las próximas 24 horas vamos a definir como garantizar que la lista pueda participar de las próximas elecciones y no quedar fuera de carrera como pretende este juez".