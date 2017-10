Pedaleando Encuentros: una propuesta para que las instituciones se conozcan entre sí

Pedaleando Encuentros se llama la propuesta que impulsa la Red de Instituciones de los barrios Altos de Noguera y Dr. René Favaloro. La intención es armar un circuito y recorrerlo en bicicleta o caminando y en el trayecto ir conociendo la historia, las actividades que desarrollan, los servicios que prestan, entre otros. Estaba previsto concretarse el pasado sábado pero por las inclemencias del tiempo se pospuso para el próximo 28 de octubre.





La recorrida comenzará en el centro de salud del barrio Dr. René Favaloro y luego de pasar por todas las instituciones que forman parte de esta Red volverá al punto de partida donde artistas de estos barrios brindarán un espectáculo para toda la familia. La idea surgió de la Red pero cuenta con el apoyo de los gobiernos provincial y municipal.





El circuito partirá del playón de la parada de la línea 11 ubicado en Lamadrid entre Malaver y Lasalle, donde además está el centro de salud; luego llegará hasta las vecinales Altos de Noguera en Pje. Braile 9.836, después Peñaloza Norte, una cuadra más hacia el sur; la próxima parada es la Escuela Nº 48 Maximio Victoria en Chaco al 4500; después la Escuela Nº 599 en Peñaloza 9500; le siguen las capillas San Gabriel en Aguado y Diez de Andino, y Teresa de Calcuta en Lasalle y Roque Sáenz Peña; seguirá por el Comedor El Encuentro para finalizar en la sede de la Asociación Civil Bº Dr. René Favaloro, a metros del punto de partida.





Allí habrá música y juegos junto al grupo de rap Cuatro Esquinas, el cantante Rubén Marín, el Oscuro trío de candombe y el Taller de murga del Programa Arte y Comunidad que funciona en la mencionada Asociación Civil, entre otras propuestas. Las expectativas son muchas sobre todo para los que organizan e impulsan esta propuesta porque es la primera y la intención es unir las instituciones, generar ideas y armar proyectos para la mejora de los barrios.





Los objetivos

Hace unos meses, la asociación civil Barrio Dr. René Favaloro impulsó un concurso de idas para pintar un mural. Se recepcionaron los trabajos, pero finalmente no lograron consensuar una fecha para concretarlo, pero en esas reuniones y en conjunto con la Red surgió esta idea de hacer una caminata o bicicleteada para conocer cómo nacieron y qué hacen las instituciones que están agrupadas. Se fue armando y la fecha para llevarla a cabo era el último fin de semana pero por la lluvia decidieron posponerlo.









"El principal objetivo es que las instituciones se conozcan entre si, tratar de cambiar la realidad que hoy hay de conflictividad entre Altos de Noguera y René Favaloro, sobre todo en los jóvenes", comenzó a contar a UNO Santa Fe Soledad Pucheta, integrante de la Asociación Civil Barrio Dr. René Favaloro y luego agregó: "No sabemos si se van a terminar los conflictos o los malos entendidos, pero por las cosas que han pasado como la muerte de un chico en René Favaloro, decidimos empezar a trabajar la problemática de las adicciones y así surgió la idea de hacer el mural y juntar a los chicos de ambos barrios, para que se integren, sabemos que no se va a terminar de un día para el otro, pero por lo menos intentar que entre ellos no haya esos enfrentamientos".





Otras de las ideas fue unir estos dos barrios. "En cada lugar donde se va a parar, la intención es que haya un referente y que cuente cuándo surgió, un poco la historia y además que tareas desarrolla con el fin de que las demás conozcan y sepan que hacen cada una. Después en el regreso habrá un espectáculo para toda la familia. Habrá música y juegos junto al grupo de rap Cuatro esquinas, el cantante Rubén Marín, que son del barrio, entre otras", detalló esta vecina del barrio René Favaloro.





Más adelante dijo: "La intención es que todos se conozcan y se unan para mejorar estos barrios del norte de la ciudad. No solo queremos trabajar con los jóvenes sino también con los adultos y que surjan cosas de cada una de las instituciones para mejorar. Nosotros comenzamos nuestra lucha para tener la vecinal. Lo hicimos como vecinos autoconvocados, ahora como asociación y después esperamos como vecinal poder aportar otras cosas porque así se nos abren otras puertas que como vecinos no se pueden abrir. También queremos ver que se puede hacer con los adultos mayores que es otro sector vulnerable y no tienen actividades para hacer".