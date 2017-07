Peña pidió el respaldo de los santafesinos "para seguir transformando la Argentina"

El jefe de Gabinete de la Nación, Marcos Peña, estuvo en Santa Fe brindando su apoyo a los candidatos de Cambiemos en la provincia: Albor Niky Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann, Gisela Scaglia y Gonzalo del Cerro. Y aprovechó para recorrer obras financiadas por la Nación en barrio Barranquitas, donde destacó que el trabajo conjunto entre Nación y Municipio viene logrando muchas cosas concretas para los santafesinos, y que el trabajo con actores políticos locales es "permanente" y "va mucho más allá de los temas del día a día: es una mirada estratégica común que le hacía falta a Santa Fe después de tantos años de discriminación".





Peña se refirió a la obra pública como "el plan de infraestructura más ambicioso de la historia contemporánea argentina, gastando un 30 o 40% menos que lo que se pagaba hace dos años", y dijo que buena parte de esa obra pública se hizo "pensando en los santafesinos". Y enumeró obras como el Belgrano Cargas, las obras de acceso al complejo portuario en Rosario, los aeropuertos y la ayuda al sector agropecuario y productivo, entre otros temas de la agenda, a la que bautizó como "entusiasmante".





"Hemos transformado las reglas de juego: las licitaciones se publican en internet, hay mayor cantidad de oferentes, se pagan en término las obras, se planifica de forma correcta, se terminan las obras cuando se tienen que terminar", enumeró el funcionario, y dijo que esto antes no se hacía por "desidia y mala gestión" y "por corrupción".





"Lo más importante es entender que las políticas públicas que se definan para nuestro país las vamos a definir los argentinos, y se van a definir como se hizo en este año y medio: con consensos y acuerdos", dijo Peña, quien pidió ver "el proceso mes a mes".





"Las políticas del gobierno son las que planteamos: seguir trabajando para fortalecer la capacidad de Argentina de generar trabajo, de sanearse fiscalmente, de bajar la carga impositiva. Es casi la primera vez en casi un siglo que la argentina logra en el mismo año crecer, bajar la inflación, bajar el gasto público, bajar los impuestos y bajar el déficit".





Respaldo

En un fuerte acto de espaldarazo a los candidatos locales de Cambiemos -Albor Niky Cantard, Luciano Laspina, Lucila Lehmann y Gisela Scaglia para diputados, y Carlos Pereira para concejal en la ciudad capital-, Peña dijo que es "el respaldo de los santafesinos es importante para dar impulso para seguir haciendo mejoras y seguir transformando a la ciudad, y lo mismo a nivel provincial", dijo Peña. "No se me ocurre que haya mejores personas que ellos", arengó.





"De nuestra parte siempre va a ser una campaña propositiva, conversando con la gente, tocando los timbres, recorriendo. Si nuestros rivales quieren pasar a una campaña agresiva y de descalificación como ya han hecho, allá ellos: la ciudadanía elegirá qué tipo de política quiere respaldar", arengó.





Por su parte, José Corral sostuvo que "confiamos en Mauricio Macri y en esta experiencia de Cambiemos" y puso de relieve que "tenemos un compromiso irrenunciable para sacar a la Argentina de la decadencia y del atraso y construir un país más equitativo y con igualdad de oportunidades".

A su turno, Luciano Laspina señaló que "lo mejor que podemos hacer los santafesinos es consolidar este cambio " y destacó que "tenemos el Gobierno más federal de las últimas décadas".





Dijo que "estamos avanzando con el plan de infraestructura más ambicioso de la historia y los hechos están la vista" y enumeró que "lo podemos ver en la circunvalación de Rosario, y no solo ahí, en la ruta 34, la 11, la 19 y en tantas obras que se están haciendo en nuestro territorio", subrayó.

En tanto, Albor Cantard sostuvo que en el marco de este proceso político que comenzó en diciembre de 2015 "hemos empezado a dar un paso fundamental para romper con la matriz de corrupción que durante tantos años se había instalado en el Estado".





"Cada acto de corrupción significa cloacas que no llegan, agua potable que no llega, un jardín de infantes que no se construye, una escuela que no se construye, sin hablar de que actos de corrupción como los de Once se cobran vidas de personas inocentes", advirtió.





Dijo también que el "el fuerte empuje que está llevando adelante la Nación con obras de infraestructura, particularmente en nuestra provincia, que había sido muy discriminada en los últimos doce años, va a cambiar la fisonomía de Santa Fe".