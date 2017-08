Plan Nacional de Hábitat: Santa Rosa de Lima luce dos nuevos murales de creación participativa

Frente a Plaza Arenales en Santa Rosa de Lima se lucen dos nuevos murales, realizados de manera participativa por vecinas y vecinos del barrio junto a Leopoldo Ortiz, artista invitado, con la técnica de cemento esgrafiado. Las obras se desarrollaron en la forma de seminario teórico-práctico y contaron con la participación del Equipo de Intervenciones Artísticas de la Secretaría de Cultura del Gobierno de la Ciudad, referentes de la asociación Mendoza Oeste y jóvenes de la Escuela Técnica Particular Nº 2035 "Santa Rosa de Lima". Estuvieron terminados el pasado miércoles, a tiempo para sumarse a la celebración de la puesta en valor de la Plaza, realizada por el municipio y el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación en el marco del Plan Nacional de Hábitat. Según explicó la directora de Diversidad Cultural, Florencia Platino, desde el Programa de Intervenciones Artísticas Urbanas del municipio y en articulación, "como es característica de la gestión del Intendente José Corral, con las distintas Secretarías y áreas de gobierno que son coordinadas por el secretario General, Carlos Pereira", se decidió intervenir ciertos muros en particular y se "ha logrado un trabajo integrador, en el que el objetivo es no solamente la realización de un mural, sino que también el fortalecimiento de los lazos sociales y el posibilitar la construcción de ciudadanía. El trabajo del diseño es participativo y ha permitido la colaboración de distintos artistas, en un trabajo en el que el artista permite socializar las temáticas e intereses y aparecen las memorias y el patrimonio intangible del barrio, y eso se plasma en conjunto".

Los murales comenzaron a tomar forma la semana anterior, en encuentros en los que Ortiz y las vecinas y vecinos que se acercaban compartieron charlas sobre el barrio, para encontrar figurar que bocetar y llevar a la pared, y los detalles de la técnica del cemento esgrafiado; en la que el material se tiñe para realizar capas de distintos colores, en las que luego se grafitea el dibujo elegido. Uno está ubicado en la ochava de la intersección de las calles Padre Quiroga y San Vicente de Paul, y a modo de cuadros reúne elementos que forman parte de la historia del barrio: un pescador en su bote por el río Salado, un chico en bicicleta, el agua corriendo por la antigua canilla pública y mujeres sembrando algunas de las nuevas especies vegetales que se podrán encontrar en la Plaza. El segundo de los murales está ubicado sobre calle San Vicente de Paul, frente a la Plaza; y combina imágenes también significativas para la vida en Santa Rosa: la nueva cancha de fútbol , una guitarra, un güiro, un mate, y una pareja bailando cumbia.





Arte como comunicación

Leopoldo Ortiz coordinó el seminario para realizar los nuevos murales en Santa Rosa Lima en lo que fue su segunda visita a Santa Fe. Antes, trabajó en el marco de Arte Ciudad en un mural realizado en Coronel, también con la técnica de cemento esgrafiado. Acerca de ambas experiencias de trabajo colaborativo, el muralista se expresó haciendo énfasis en que "el trabajo que se hace en un barrio es delicado e importante, creo que tiene que ser participativo y que la gente se tiene que sentir identificada con lo que se está tratando de representar en las paredes. El formato inspira una obra pública, con ese respeto es con el que lo encaro y con el que la gente se puede sumar, participar del diseño y luego cuidarlo. El arte público es un acto socializador, de comunicación, en el que consiguen los recursos y se van encontrando los temas que son necesarios visibilizar y que son significativos para cada lugar".

Ortiz vive de la construcción, es docente de Muralismo y Arte Público en la Universidad Nacional de Hurlingham y pertenece al grupo de Muralismo Argentino Contemporáneo (MAC), con el que organizó en 2015 el Primer Congreso Nacional de Muralismo en el Centro Cultural Kirchner, en Buenos Aires





Historias del barrio

Brian Zeller, un joven vecino de Coronel Dorrego, hace dibujos que publica en You Tube y está aprendiendo a hacer calcados. Conoció la técnica del cemento esgrafiado cuando se sumó a trabajar junto a Ortiz en el mural de Coronel Dorrego, y continuó junto al artista en los murales de Santa Rosa. Marina Melián, una vecina de Santa Rosa que también formó parte del grupo que realizó los murales, contó que para diseñar los bocetos se reunieron con Ortiz e intercambiaron conocimientos sobre Santa Rosa, "para poder expandir en un mural la vida de este barrio". "Tengo cuatro hijos, todos jugaron en el potrero de esta Plaza, y el más chico va a disfrutar de la cancha nueva de césped sintético, por eso yo me acerqué para agradecer y por el progreso del barrio", destacó Marina.





Juegos nuevos para la plaza

La puesta en valor de Plaza Arenales es la primera etapa de las obras de mejoramiento integral de los barrios Santa Rosa de Lima y Padre Atilio Rosso. Entre otras tareas, en Plaza Arenales se incorporaron nuevas áreas destinadas a la recreación y la actividad deportiva, incluyendo una cancha de fútbol con césped sintético; se construyó una explanada de eventos y zonas de juegos infantiles; y se colocaron pérgolas y mobiliario urbano. El diseño de la plaza es inclusivo y tiene en cuenta a los adultos mayores y los vecinos que presenten algún tipo de movilidad reducida.

Cuando quedaron inauguradas las obras, se comenzó a trabajar en un nuevo mural, en el frente de la Escuela Primaria Nº 1196 "Santa Rosa de Lima". Cuenta con la participación de alumnas y alumnos de la institución, que se sumaron al mural junto a la docente Analía Basaill y la artista invitada Sol Aravena, acompañados por el Equipo de Intervenciones Artísticas de la Secretaría de Cultura. Con motivo del 50º aniversario de la escuela, se eligió la rosa como figura central para el diseño, en el que se usó analogía de colores para resaltar figuras y fondo, tal cual explicó Aravena.