Por el Día del Empleado de Comercio hoy no abrirán los supermercados

La disposición en Santa Fe fue acatada tras la firma de un acuerdo –en el Ministerio de Trabajo de la ciudad de Santa Fe–, entre el Centro Unión Empleados de Comercio y distintas Cámaras Empresariales de la ciudad, a fin de dar cumplimento a la Ley 26.541.





Cabe recordar que para los municipios que se encuentran adheridos a la ley de aperturas y cierre de comercio Ley 13.441 el día de Empleados de Comercio se celebrará el ultimo miércoles del mes de septiembre (27/09 ).





"Los trabajadores que quieran podrán tomarse el día, como así también será decisión de cada dueño abrir o no su comercio si dispone atenderlo él mismo, por ejemplo, o contar con la colaboración del trabajador si éste así lo quiere", remarcó en diálogo con UNO Santa Fe uno de los referentes del Centro Comercial de Santa Fe, Jorge Baremberg.





Detalles

Desde 2009 y a través de la Ley 26.541 se estableció que el Día del Empleado de Comercio se asocie al 26 de septiembre de cada año, sumándose como uno de los feriados nacionales. Estos días no exigen el otorgamiento de un descanso compensatorio cuando se trabaja, sino el pago de un recargo equivalente del 100%. Si no se trabaja, el empleado de comercio tiene descanso ese día, pero su remuneración mensual no varía.





Vale decir que la ley remarca que se "deja a libre criterio de los comerciantes y prestadores de servicios comprendidos en el ámbito del Convenio Colectivo 130/75, la posición a adoptar respecto de sus dependientes".