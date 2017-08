Por la deuda, la provincia espera una convocatoria de Nación antes del 15 de septiembre

Al gobierno de la provincia le queda exactamente un mes para presentar el proyecto de Presupuesto en la Legislatura. El ministro de Economía Gonzalo Saglione , le dijo a UNO Santa Fe que se viene haciendo todo el trabajo de identificar las solicitudes de recursos de cada una de las áreas en base a las políticas públicas que se quieren implementar en 2018. "Pero tenemos por delante el gran desafío de no contar con certeza en qué medida Nación va a dar tratamiento favorable a la propuesta de pago por la deuda en el marco de los dos fallos de la Corte, algo que cambia de modo significativo los recursos con los que podríamos contar de cara al próximo ejercicio", expresó.





"El 15 de septiembre –argumentó– el Poder Ejecutivo Nacional tiene que presentar ante el Congreso el proyecto de presupuesto para 2018. Si nosotros no somos convocados antes de esa fecha, lo primero que vamos a hacer es mirar qué propuso el Poder Ejecutivo. Si allí no aparece ninguna propuesta, tendremos entre el 15 y el 30 de septiembre para que nuestros legisladores nacionales, los tres senadores y los 19 diputados, fijen postura de qué es lo que van a hacer con el presupuesto. Pero si no lo incorpora el Ejecutivo, sería muy bueno que nuestros legisladores lo hagan".





Por otra parte, Saglione dijo que si el Ejecutivo tiene intención de incorporarlo en el presupuesto, "sería muy bueno que lo conversemos antes del 15 de septiembre" para que si hay alguna modificación pueda ser discutida. "Si tal cosa no sucede y lo elevan en el presupuesto, bienvenido sea. Si elevan el proyecto de presupuesto y no contempla ninguna forma de pago, ningún flujo de recursos para cancelar la deuda con la provincia, va a ser muy importante el rol de nuestros legisladores nacionales", aseguró.





"Aspiro a que el Presupuesto de Nación para 2018 y el de la provincia de Santa Fe contemplen esos recursos", dijo Saglione que al ser consultado sobre si ya habían definido retrasar el ingreso del presupuesto en la Legislatura provincial para esperar las definiciones nacionales, aclaró: "Todavía no lo tenemos definido. Nos gustaría poder cumplir con los plazos que establece la ley, que es el 30 de septiembre. Estamos trabajando con miras a esa fecha. Ahora, hay un elemento no menor que nosotros no manejamos, no contemplamos y que es la respuesta de Nación frente a la propuesta del pago de la deuda".





Mientras que al ser preguntado sobre si Santa Fe va a volver a recurrir a la Justicia si el proyecto de Presupuesto de la Nación finalmente no contempla un flujo de recursos para empezar a cancelar la deuda, el ministro respondió: "Eso va más allá de las fechas. En estos casi dos años desde el fallo nosotros hemos demostrado que entendemos que como sociedad nada hemos aprendido si después de haberse dictado un fallo de la Corte tenemos que volver a recurrir a la Corte para que se cumpla. Aspiramos a que hemos aprendido del pasado y que cuando hay algún conflicto entre los distintos niveles de gobierno se resuelve por la vía política y no por la conflictiva".





El valor del dólar y la inflación para el año que viene

Ayer se conocieron declaraciones del presidente del Banco Central de la República Argentina, Federico Sturzenegger, donde anunciaba que la inflación esperada para el año que viene iba a estar en el orden del 10%. Sin embargo, Saglione dijo que para la presupuestación Santa Fe va a tomar las pautas macrofiscales del Poder Ejecutivo Nacional. La pauta definida por Nación para su proyecto de presupuesto habla de un aumento promedio del Índice de Precios al Consumidor, para el 2018, del 15,7%. Además estima un tipo de cambio promedio de $19,30 y un crecimiento económico del 3,5%.





Al ser consultado al respecto, Saglione dijo que le parecen pautas acordes con la realidad. "Los que manejan las políticas económicas que inciden sobre esas variables, que son las políticas cambiarias, monetarias y las fiscales más importantes, es Nación. Por lo tanto, ellos tienen elementos de análisis más rigurosos que nosotros porque lo que pasa con los precios, con el tipo de cambio y con el nivel de actividad depende de las políticas que toman ellos. Por eso nosotros siempre tomamos las pautas macrofiscales que define Nación".





Sin embargo, hay otras medidas del gobierno nacional, como la liberación del precio de los combustibles y la tarifa de los servicios públicos, que pueden tener un impacto directo en el IPC. "Inciden directamente por la ponderación que tiene cada uno de esos precios en la constitución del índice de precios como también, de forma indirecta, por el impacto que tienen esos bienes o servicios, cuyas precios se definen vía tarifa pública, en la estructura de costos productivos de otros sectores.





—¿En cuanto cierra la inflación del año?

—Yo puedo contar lo que pasó, no lo que va a pasar. Nosotros llevamos en lo que va del año un 16% de inflación acumulada en la provincia de Santa Fe. No sé en cuanto va a cerrar, pero estimo que será por debajo del 25 por ciento de incremento salarial que nosotros hemos acordado y que dispara la cláusula gatillo. Lo que sí puedo decir es que las consultoras privadas que releva el Banco Central de la República Argentina y que hace un monitoreo de varias variables, entre ellas la inflación, están hablando de entre el 21 y el 22% promedio. Pero ahí hay un montón de macroeconomistas que se dedican a hacer proyecciones, yo no las hago.