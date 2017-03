Por las comisiones, no se sabe si este jueves el Concejo empieza a sesionar

Desde que el presidente del Concejo Municipal, Sebastián Pignata (PJ-Santa Fe es una Sola) firmó el decreto con la conformación de las comisiones hace diez días, el clima por los pasillos y las oficinas sigue enardecido. Para este jueves está establecida la primera sesión, pero no se sabe si se contará con el quórum necesario para que esto suceda (la mitad más uno de los concejales que integran el cuerpo) y esto es porque el interbloque oficialista amenazó con no bajar al recinto si no se llega antes a un acuerdo y se abre el diálogo; y además la edila Marcela Aeberhard (bloque unipersonal PJ-Mejor Santa Fe) se mostró decepcionada por el lugar que le dieron a pesar de pertenecer a la misma fuerza política que el bloque mayoritario.





A pesar de que el Concejo Municipal pareciera continuar con sus actividades de manera normal, las peleas por quiénes integran las cinco comisiones continúan. La acusación por parte del oficialismo sigue siendo la de falta de diálogo, acuerdo y consenso y no la imposición a través de un decreto sobre la conformación de cada una de ellas. Pero esta semana se sumó la postura de Marcela Aeberhard quien fue designada para formar parte de la de Gobierno y la de Desarrollo Social y no la de Hacienda por ejemplo que es en la que ella quería participar y hasta se lo sugirió al presidente del cuerpo (Pignata).





Vale recordar que las comisiones son de Gobierno y Seguridad Ciudadana (la única integrada por siete ediles); de Hacienda, Economía Y Desarrollo Local; de Planeamiento Urbano, Hábitat, Obras Públicas y Gestión de Riesgos; de Desarrollo Social, Cultura, Educación, Salud y Derechos Humanos; y de Servicios Públicos, Transporte y Ambiente (estas cuatro están conformadas por cinco concejales) y todas están integradas en su mayoría por ediles del PJ y cada una por dos miembros del FPCyS. El lunes comenzaron a trabajar, pero con las ausencias obvias.





Enojo y disconformidad

Así como se enfurecieron los concejales del Frente Progresista cuando se enteraron, lo mismo sucedió con Marcela Aeberhard y ella le pidió a Sebastián Pignata "una apertura al diálogo", y no solo lo hizo en forma verbal sino también por escrito. Considera que no se le dio a su espacio político el lugar que le corresponde y sobre todo porque forma parte del mismo bloque opositor. "Estoy esperando ese diálogo del que tanto se habla para plantear mi postura y defender mis convencimientos, aspiro a profundizar los consensos, estamos en democracia y eso debe primar", expresó la edila.

Las aspiraciones de Aeberhard eran integrar las comisiones más importantes como son la de Gobierno y la de Hacienda. De la primera forma parte, y es una de las del "paquete" de cinco ediles del PJ y se completa con los dos del FPCyS; pero en la segunda no fue tenida en cuenta, y según el decreto que dictó Sebastián Pignata la semana pasada, ella es una de las que está en la de Desarrollo Social y eso es lo que la enfureció, sobre todo –y se lo hizo saber al presidente del Concejo– ya tiene una experiencia previa y hasta trae en su bagaje haber participado en la comisión de Presupuesto en la Cámara de Diputados.





De todas maneras, y ante el rumor de que este jueves no haya sesión porque el oficialismo analizaba la posibilidad de no ocupar las bancas si antes no ocurría ese diálogo para llegar a un acuerdo, Aeberhard dijo que no evaluaba esa posibilidad porque quiere defender su postura desde la banca. Pero existe la opción de que cambie de postura, no se presente, y sin ella y los integrantes del Frente no dan los números porque deben ser la mitad más uno y por lo tanto no se puede comenzar el período ordinario de sesiones en el Concejo Municipal.





La misma postura del Frente

Por otro lado, los concejales del interbloque oficialista siguen esperando que la postura adoptada por el presidente del cuerpo cambie y finalmente lleguen a un acuerdo. Según argumentaron a través de un comunicado hace dos días, lo ocurrido es un "avasallamiento de una mirada y una forma de actuar cuasiautoritaria y de imposición sin respetar las reglas de juego de la democracia", y en ese sentido, decidieron no participar de las comisiones hasta tanto, su composición, no refleje la "exigua" diferencia que hay entre los interbloques existentes (ocho del Frente Progresista, y nueve del justicialismo).





En diálogo con UNO, Carlos Suárez indicó que "todavía no hay consenso", y que por ende, "no se han encontrado los acuerdos para que las comisiones empiecen a funcionar". "Por lo menos, en lo que tiene que ver con el interbloque del Frente Progresista, no vamos a participar, hasta tanto encontremos caminos de diálogo que en definitiva reflejen en la composición de las comisiones, la composición del Concejo", planteó.





"Es algo que es muy claro. Si hay dos grandes interbloques en el cuerpo, uno con ocho concejales, y el otro con nueve, no nos parece que a esta mayoría muy exigua se le atribuya la presidencia en la mayoría de las comisiones", agregó.





En ese contexto, Suárez instó a que en las próximas horas, "pueda retornar la normalidad del cuerpo", y queden conformadas las comisiones con la participación más equitativa de los legisladores de los distintos espacios. Esto es lo que permitiría que este jueves haya sesión. Aunque se vislumbra que la oposición está segura de que este jueves Marcela Aeberhard bajará y ocupará su banca y eso será suficiente para sesionar. De todas maneras, esto recién se sabrá un momento antes, salvo que la edila del PJ-Mejor Santa Fe decida manifestar su decisión antes del inicio y al no contar con los números suficientes no se concrete.





Los sobre tablas que llegarían este jueves al recinto