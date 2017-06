"Por las obras de desagües, hace seis años que no hay un solo vecino evacuado en el Suroeste de la ciudad"

Las obras integrales concretadas a través del Plan Nacional de Hábitat que impulsa Nación y el Municipio ya son realidad en barrio San Lorenzo. En ese sentido, el intendente José Corral junto al secretario General, Carlos Pereira, inauguraron oficialmente la pavimentación de hormigón de calle Entre Ríos. Son nueve cuadras del mejor pavimento que van desde Juan Díaz de Solís hasta calle Europa. En consonancia, el mandatario local recordó: "Aquí, debajo del pavimento que es tan importante, previamente hicimos otra obra que no se ve, pero que es fundamental: los desagües".





Un importante número de vecinos e integrantes de instituciones educativas y sociales de la zona se acercaron hasta la intersección de calle Entre Ríos y Juan Díaz de Solís para celebrar la habilitación de esta obra tan esperada. Se trata de un proyecto incluido en Plan que se ejecuta en este sector de la ciudad por un monto total de $138.896.158,02.





El suroeste, sin evacuados





Tras la inauguración, Carlos Pereira se refirió a las obras trascendentales que se hicieron en la zona Suroeste de la Ciudad que permitieron solucionar uno de los principales problemas de ese sector: "Gracias a las obras de desagües, hace seis años que no hay un solo vecino evacuado en el Suroeste de la Ciudad. Es el resultado de la intensa intervención que arrancó en esta zona que fue la que más sufrió las inundaciones de 2003 y 2007".





Luego, Pereira aseguró: "La ciudad tenía una deuda con los vecinos de estos barrios. La culminación del desagüe Entre Ríos, más otras intervenciones en Chalet, como la alcantarilla que comunica con la Estación de Bombeo y toda una serie de desagües menores en toda la zona, permiten que el agua corra, que se vaya muy rápido y que no tengamos que lamentar ni siquiera un evacuado en estos barrios que tuvo 2 y hasta 3 metros de agua".





Obras concretas





En esa línea, Pereira destacó que en "Chalet ya hay muchísimas cuadras de cordón cuneta terminadas. Se está pavimentando en forma completa J.J.Paso. Ya completamos la obra de Entre Ríos e inmediatamente comenzamos en calle Amenábar, pero también trabajaremos sobre calles Jujuy y Uruguay. Asimismo, estamos trabajando detrás de la Estación Mitre, sobre calle San José, también con pavimento de hormigón".





"Además hay 44 cuadras de cordón cuneta que van a completar toda la intervención de estos barrios más las obras de cloacas que ya están en marcha, más las 250 columnas de alumbrado público que colocamos. A esto hay que agregar la recuperación del espacio público que estamos realizando y la intervención social a través del Programa de Jardines Municipales, ampliaremos el Jardín de San Lorenzo y licitaremos la construcción de un nuevo Jardín en Chalet y estamos construyendo una Escuela de Trabajo para toda esta zona", enumeró Carlos Pereira.

Mejoras integrales





Por su parte, José Corral recordó: "Hace unos años comenzamos y ya culminamos 1,5 km del desagüe Entre Ríos que lleva el agua hasta el reservorio, de manera que el barrio ya no sufre tanto. La culminación de esos trabajos nos permiten hacer el pavimento. A pedido de la Vecinal también pavimentaremos calle Amenábar porque ahí está el Centro de Salud e instituciones educativas. Todo esto hace posible que el barrio vaya mejorando, con el compromiso de los vecinos para mantenerlo limpio, para cuidar los árboles que hoy también hemos plantado sobre calle Entre Ríos".





"Este es el pavimento de hormigón definitivo, porque es el de mejor calidad. Pero como decimos siempre, primero hay que hacer el desagüe, después el cordón cuneta y luego el pavimento y así lo hicimos. Esta obra se enmarca en un conjunto de intervenciones que tenemos en el Suroeste de la Ciudad: San Lorenzo, Chalet, Arenales, Mosconi, a través del Plan Nacional de Hábitat financiado por la Nación", expresó Corral.





La voz de los vecinos





Nadie conoce el barrio mejor que los propios vecinos y nadie mejor que ellos para narrar lo que significan las mejoras realizadas. María Emilia de la Rosa, que vive en San Lorenzo hace 46 años, aseguró: "Llegué cuando era adolescente con mi familia. Estaba en 3 de Febrero y Santiago de Chile . Era la época en la que las calles eran de tierra, después vino el adoquín y todo era para estar mejor pero nunca dejamos de inundarnos, siempre hubo agua; así que estas obras superan el deseo de cada uno de los vecinos porque no habrá más agua en las casas".





"Ahora parece tan simple", dice María Emilia recordando tantos malos momentos. En cuanto a la obra de pavimento, María Emilia afirma que "es espectacular. Veía a los chicos jugando con las bicicletas y no lo podíamos creer. Antes teníamos que tener cuidado que no se cayeran en las zanjas".





Por su parte, Romi Galeano también contó su experiencia: "Tengo 62 años. Nací y me crié en el barrio. Vi los pocos progresos que hubo con los gobiernos anteriores. Esto superó todas las expectativas. Antes llovían dos milímetros, me despertaba y tocaba el piso para ver si no tenía agua adentro y sino tenía que vivir con una bolsa de arena en el puerta y eso me dificultaba entrar y salir, entonces tenía que estar más encerrada que afuera, por eso esto superó todo lo que podíamos esperar. Una obra de esta magnitud jamás pensábamos que iba a llegar. Afortunadamente, llegó".





Irene Salazar es una de las vecinas históricas de la zona: "Hace 52 años que vivo en el barrio. Ahora todo quedó muy lindo. No tenemos que andar pisando barro, que es lo principal. Además, cuando llueve, el agua corre, se va rápido. Estamos muy contentos y queremos destacar también todo lo que hizo la presidenta de la vecinal. Hoy se ven los resultados".