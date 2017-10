Presupuesto 2018: exigen la inclusión de obras en avenida Freyre y en Blas Parera

Potenciar avenidas de porte de la ciudad viene siendo el objetivo plasmado en iniciativas de los concejales González y Simoniello. En este sentido es que solicitaron al municipio la inclusión de dos obras de vital importancia para la transformación de importantes zonas de la ciudad.





"Es necesario que tanto la revitalización de Avenida Freyre como las pavimentaciones de las transversales a Blas Parera estén contempladas en el presupuesto municipal del año próximo. Creemos que son proyectos necesarios que cumplen con las pautas de modernización que el Estado debe tener en cuenta para zonas densificadas. Revitalizar las avenidas de la ciudad significa democratizar los espacios que los vecinos eligen para vivir y producir en Santa Fe ", destacó Simoniello.





Bulevar Freyre





Los pilares del proyecto para transformar la Avenida en Bulevar Freyre fueron presentados a fines de 2016 plasmados en una ordenanza firmada por ambos concejales: "Es una iniciativa de la que se ha hecho eco el Ejecutivo municipal, anunciando su realización pero no dando detalles de la fecha. Por esto queremos determinar el plazo, para que no quede solo en una promesa electoral", resaltaron.





El proyecto en cuestión plantea la remodelación del cantero central de la avenida, mejoras en arbolado y señalética, iluminación LED y renovación de paradas de colectivo. A su vez incentiva la construcción y la actividad comercial. Por otro lado, busca atender la cuestión hídrica, instalando un retardador pluvial en la esquina de calle Catamarca, así como el mejoramiento de la movilidad urbana mediante el ordenamiento del tránsito y la seguridad vial, interviniendo la rotonda en la intersección con Bulevar Pellegrini.





González destacó que el trabajo realizado en el proyecto de avenida Freyre, con instituciones y asociaciones intermedias de la zona, "nos sirve como antecedente y ejemplo para articular esfuerzos que proyecten la posibilidad de intervenir y remodelar otras avenidas, como es el caso de avenida Galicia".





Blas Parera





"Blas Parera es una de las avenidas más importantes de la ciudad, y estuvo abandonada durante muchos años. En el último tiempo tuvo una obra como el Metrofé , que entendemos fue importante, revitalizó en buena parte la avenida, pero no fue suficiente para mejorar el entorno. Por eso creemos fundamental pavimentar las calles transversales a Blas Parera, entre las avenidas Fray Cayetano Rodríguez y Teniente Coronel Loza. Porque de nada sirve tener una arteria renovada y con buena circulación de transporte público si sus accesos son de tierra y con serios problemas para ser transitados".





"Nuestro pedido se basa en numerosas charlas mantenidas con los vecinos, en las que han manifestado la necesidad de estas obras para mejorar la seguridad y la circulación. Estamos convencidos que el presupuesto 2018 tiene que servir también para seguir cambiando la calidad de vida de los santafesinos. El norte de la ciudad debe ser mirado en un todo y no con obras independientes, aisladas unas de otras. Pavimentar las transversales no solo potenciará la obra ya hecha sino que beneficiará la movilidad de muchísimas personas que no pueden salir en los días de lluvia por el estado de sus calles, incluso estando a metros de Blas Parera".